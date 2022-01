Exigencia valorizante/hiperexigencia descalificante

Motivarse y exigirse

Por supuesto, que en la vida la posibilidad de llevar adelante cualquier cosa que emprendamos debe estar presente la motivación. Estar motivados implica una cuota de aliento que nos instiga a la acción y concreción del proyecto. Repito: por mínimo que sea. Pero para que este proceso resulte, es importante una cuota de exigencia para lograr funcionar productivamente. La exigencia es el impulso, la fuerza para llevar adelante un emprendimiento de manera idónea.

Hasta cierto punto, la exigencia alienta y valoriza el esfuerzo del protagonista. Pasado ese límite, se transforma en “hiperexigencia”. Pero, cabe preguntarse ¿cuál es el límite?, ¿cuál es el punto justo donde el ser humano se extralimita en sus posibilidades personales?. La hiperexigencia o sobre-exigencia es exigirse más allá del potencial personal, es la necesidad de que todo salga perfecto,… pero como la vida es real -es decir posee virtudes y defectos- será muy difícil que un hiperexigente tolere un margen de error. Una equivocación es inaceptable, es el pasaporte a la culpa y al flagelo personal.

La exigencia, contempla las posibilidades y recursos personales. Los hace valer, en pos de aplicarlos a situaciones y experiencias a resolver. La sobre-exigencia, en cambio, busca no solo los recursos personales sino trata de crear y fabricar, muchas veces idealmente, posibilidades que exceden las capacidades de la persona. Por tal razón, los exigentes son más humanos, conocen de sus límites, capitalizan sus recursos, los valorizan. Mientras tanto, los hiperexigentes son algo así como máquinas de producir, no entienden de limitaciones y rebalsan sus capacidades, por lo tanto, tienden a desvalorizarse cuando no llegan al objetivo deseado y se autopresionan descalificándose.

Lo que hacen los sobre-exigentes, es el típico ejemplo del vaso medio vacío o medio lleno. Mientras que el vaso se encuentre lleno, se encuentran en equilibrio, si no llegan al pico cumbre del objetivo –¡nada de a medias!- entran en una negativa desvalorizante. Por ejemplo, gráficamente si el máximo es 10 puntos, un exigente valora haber alcanzado un 7 u 8, por ejemplo; mientras que el hiperexigente se dedica a observar obsesivamente lo que faltó. De cara al mismo puntaje, señalará los dos o tres puntos que faltaron para llegar al diez. Más aún, un puntaje 9,50 para un hiperexigente, es la rumia del preguntarse el ¡porqué no llegó a los 10 puntos o en qué ha fracasado!.

Por lo tanto, el exigente disfrutará de su rendimiento y buscará apoyarse en la experiencia pasada para aprovecharla en la futura. Los hiperexigentes no disfrutan: a pesar que puedan cumplir con los 10 puntos, inexorablemente habrá algo que objetar. Si siempre se marca lo faltante, siempre se hallan en deuda consigo mismos y este mecanismo les provoca culpa y angustia que se expresa a través de la queja. Así, además de hiperexigentes, son culposos y quejosos. En este sentido, los exigentes no son culposos, solo lo necesario en relación a los errores que se producen en el desarrollo de la experiencia, ya que admiten un margen de equivocación y son conscientes que ese margen es lo que permite el aprendizaje.

Los hiperexigentes, reitero, no permiten equivocarse. No tienen fracción posible para el error. Por tal motivo, la desviación del objetivo que implica el no utilizar la información acertada, les genera insalvables sentimientos de culpa que son manifestados mediante autoreproches, agresiones y otros flagelos. La exigencia, posee un margen de flexibilidad que posibilita erradicar dogmatismos y aceptar diversos permisos frente a las arbitrariedades de la experiencia. La hiperexigencia es rígida y no admite borrones en la hoja blanca; es sentenciosa y categórica.

La exigencia dice: Trato de hacer lo mejor que puedo. La hiperexigencia sentencia: Debo hacerlo perfecto.

Características de la exigencia y de la sobreexigencia

Estas actitudes que demarcan radicales diferencias entre ambas posiciones, no solo se desenvuelven para los protagonistas sino también para el entorno. La hiperexigencia para sí y los demás, es moneda corriente en esta categoría de desvalorizados. Es frecuente, que los hiperexigentes se vuelvan criticones y casi descalificantes con ciertas personas de su entorno. No valoran lo que se realizó sino se quedan afincados en lo que todavía no se llegó a realizar.

EXIGENCIA HIPEREXIGENCIA

Pensamientos positivos Pensamientos automáticos negativos

Motiva y alienta Asusta y llena de miedos

Empuja a la acción Paraliza

Empodera Coloca el poder en otros

Concreta proyectos Procrastina o no llega a terminarlos

Connota positivamente Se critica negativamente por lo que falta

Incrementa autoestima Desvaloriza

Potencia Impotentiza

Comparte con otros Ensimisma

Pedir No pide porque se siente inferior

Buen humor Fastidio y angustia

Conocer los propios límites Desconocer hasta donde se puede

Estar bien a pesar de los resultados adversos Malestar si no se produce el resultado

deseado

Valora lo que hay Valora lo que falta y no se hizo

Probable éxito Probable fracaso

Ansiedad productiva Ansiedad paralizante

Serotonina, dopamina Cortisol, adrenalina

En este cuadro se observa una síntesis de las características de la hiperexigencia y la exigencia, hasta llegar a los neurotransmisores que priman en uno y otro

¡Cuánto trabajo para ser querido! ¿No?. Sí, es cierto, este tipo de desvalorizados trabajan mucho para obtener el reconocimiento del medio. Muchos de esta fauna son desvalorizados que se transformaron en alumnos ejemplares, aquellos que frente a su baja autoestima intentan hiperexigirse al máximo como forma de contrarrestar el desvalor personal. Tratan, de esta manera, de llamar la atención en los contextos en que interaccionan con la secreta expectativa de ser valorados por sus recursos. Muchos de ellos, en su infancia, frente a ser secundados o con falta de mirada (por ejemplo, por padres focalizados en lo laboral, o en la conyugalidad, o en alguno de los hermanos) necesitaron hiperexigirse cuestión de convertirse en niños sobreadaptados para así obtener valorización de sus progenitores.

Pero, también debemos destacar que no necesariamente un Alumno ejemplar es un desvalorizado. La hiperexigencia, es un recurso del que se vale una persona con baja autoestima para lograr elevarla. No obstante (y como siempre), tarde o temprano el martillo de la profecía autocumplidora cae inexorablemente. Los hiperexigentes pueden agotarse, pero, además, poseen poca tolerancia a la frustración. Cuando en las oportunidades que no logran arribar a los objetivos idealizados, sienten una sensación de fracaso profunda. Nadie puede contenerlos. Han intentado siempre ubicarse por arriba de los otros y les cuesta dejarse acompañar en la angustia de la frustración. Se sienten solos, aunque son ellos los que construyen tal soledad.

Cabe agregar que a la sobre-exigencia se le agrega la omnipotencia: frente a los sentimientos de impotencia de la propia desvalorización personal, las personas se hiperexigen y la omnipotencia magnifica a la sobre-exigencia. Esta conjunción es letal: vuelve a los hiperexigentes más perfeccionistas y susceptibles cada vez más a que algo les falta.

Cuanto mayor sea la hiperexigencia, mayor es la sistematización en la vida de la persona y su entorno. Los hiperexigentes se vuelven personas críticas, autoritarias y negativas (para sí y para su entorno), nunca connotan positivamente los logros propios ni de los demás, no disfrutan tampoco del placer de llegar a un objetivo. Se convierten en dependientes del contexto y nunca están satisfechos.