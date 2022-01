El calor nos vuelve locos

Pero eso no inhibe a que algunos sigan negando que hoy en día la temperatura aumenta, generando un impacto en toda nuestra vida, desde los productos de consumo, nuestro desarrollo y hasta en nuestras mascotas.

Sigue siendo inadmisible que nos traten de locos, o en el peor de los casos de estúpidos, al seguir negando cuales son las causas de este insoportable calor que nos agobia, desde al más común de los ciudadanos que se traslada a pie por la ciudad, hasta a los mayores productores de riqueza, que hoy sufren cuantiosas pérdidas económicas en su producción, con la sequía de sus tierras, la muerte de sus animales y la destrucción de sus cultivos.

“Pareces loco” es una frase que usamos comúnmente cuando decimos cosas sin sentido, y estos “parecen locos” cuando niegan que actualmente existe una crisis climática de la que tenemos que hacernos cargo, todos juntos, incluidos los “negacionistas”, ya que a este paso no solo van a ser afectados en su producción, dentro de poco se van a quedar sin lugar para vivir, ya que es cada vez más violenta la ola de calor que azota al lugar en el que vivimos.

Sin embargo, insisten en que es una cuestión inventada por los “zurdos” o por algún que otro hippie ambientalista conspiranoide, que busca perjudicarles en su producción. No señores, son ustedes mismos los que se están perjudicando. Nada más hay que hacer una medida comparativa con google maps, más la información climatológica de hace diez años para ver como los bosques fueron totalmente aniquilados y entender que a consecuencia de eso la temperatura varió en este periodo de tiempo.

No hay que ser un genio. Paraguay no es un país de desarrollo urbano industrial. Nuestra industria principal es agroganadera. Y nadie les dice que dejen de producir, solo que salgan a mirar, vean la realidad, y se hagan tan responsables como nosotros del lugar en el que vivimos y compartimos entre todos, producir con más consciencia de que si seguimos así, no va a quedar lugar donde producir y mucho menos donde vivir.

