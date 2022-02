La mafia se expande

Casi al mismo tiempo, otros sicarios actuaron también en Ypané y Pedro Juan Caballero. Esta modalidad criminal se extiende con fuerza y con la rapidez con que actúan los grupos de narcotraficantes que suelen matarse entre ellos para conquistar o mantener territorios. Que se eliminen entre rivales es una cuestión que no nos compete, pero cuando esa pelea, como la del domingo pasado, se lleva una vida inocente, debe interesarnos y preocuparnos.

La onda de violencia que se nos vino encima obliga a las autoridades nacionales a redoblar sus esfuerzos para, al menos, disminuirla.

Tenemos un Estado que hace agua por todas partes. La justicia flota a la deriva entre olas de calamidades cotidianas. Hay jueces y fiscales que se muestran “generosos” en exceso con los narcotraficantes y con los delincuentes en general.

Hemos llegado a un punto tal que un Secretario de Estado, el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, denunció a Horacio Cartes por supuestas irregularidades cometidas cuando ejercía la presidencia de la República. El ministro no lo acusó ante la fiscalía porque teme –o tiene la certeza- de que la fiscal general no dará curso a su presentación.

Por de pronto, a más de las víctimas directas, los asesinos alcanzaron otro “éxito”: mantenernos en casa. Anoche y hoy tenía que realizarse otro festival en el anfiteatro “José Asunción Flores”. Se esperaba que fuese multitudinario pero los organizadores optaron por suspender el acto, temerosos seguramente de que no hubiese público. ¿Por qué no habría? Tal vez por miedo a que se repita la tragedia o para no recordar lo acontecido. De todos modos, a mi juicio, no deberíamos de ceder tan fácilmente a los propósitos de los criminales.

Los terroristas y los narcotraficantes usan el mismo método violento para imponerse. La diferencia es que los terroristas se hacen cargo de lo que hacen; los narcos, esconden la cara. ¿Quién o quiénes están detrás del sangriento suceso en San Bernardino? ¿Las investigaciones policiales y fiscales lograrán identificarlos? Hasta ahora son solo presunciones. De todas maneras no hay ninguna diferencia entre los clanes. El clan uno es igual al clan dos con la desventaja para la sociedad de que sus jefes, en los raros casos en que son apresados, manejan el negocio desde las cárceles donde cuentan con celdas a todo lujo.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo sobre lo acontecido en San Bernardino: “La lucha contra el crimen organizado tiene que ser algo que nos una a todos los paraguayos (…) tiene que ser implacable, tiene que obligarnos a unirnos a todos, Ejecutivo, Parlamento y sociedad, porque esta va a ser una lucha permanente que no tiene fecha de vencimiento. Mano dura, saneamiento donde se puede cuando haya evidencia...”

Los paraguayos estamos unidos, señor Presidente, el problema es que nos encontramos solos. Las más altas autoridades no nos acompañan o muchas de ellas son tan delincuentes como los que azotan a diario al país. Tampoco los políticos con algún peso toman partido por la honestidad, al contrario. Otra cosa, señor. Usted habla de unirnos “Ejecutivo, Parlamento y sociedad” ¿Y qué hay del Poder Judicial? ¿Se le olvidó mencionarlo o no cuenta con él en esta “lucha contra el crimen organizado”? ¿Le sucede a usted lo que a su ministro del Interior que desconfía del Ministerio Público?

De todos modos su mensaje, señor Presidente, es alentador. Pero hay un problema: comience por desprenderse de los delincuentes que le rodean. Le doy solo un nombre: el diputado Miguel Angel Cuevas. Y no le recuerdo a Ulises Quintana y a otros de la misma naturaleza que son o fueron amigos de usted.

alcibiades@abc.com.py