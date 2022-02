La ciudad que más se barre

Desde hace varios años, tanto el sector público como el privado vienen trabajando para potenciar a Ciudad del Este como un polo turístico en la región. El interés radica en una ubicación estratégica para el desarrollo regional. En ese contexto se han ejecutado varias actividades a fin de dotar a la comunidad de las condiciones necesarias para recibir a los turistas de todo el mundo.

Uno de los graves déficits que debe superar la ciudad en este contexto es la falencia en la disposición final de residuos, que en gran medida depende de la conciencia ciudadana. Es decir, se necesitará una fuerte campaña de educación hasta lograr la reeducación.

Unos de los sectores que pide reiteradamente mejorar la ciudad son los comerciantes de la zona céntrica. Resulta difícil creer que estos mismos comerciantes, o al menos la mayoría de ellos, permitan que todos los días las calles de la zona céntrica se conviertan en un gran basural, todas las tardes. Cuando las galerías se cierran, desde los comercios se arroja todo tipo de desperdicios en las calles, principalmente cartones y bolsas de plástico.

Es inconcebible que los mismos que piden una ciudad más limpia sean los que todos los días estén arrojando basura a la calle. Esto además de demandar importantes recursos públicos para que se limpie todos los días, si una lluvia se adelantó a los trabajadores de limpieza toda la basura es arrastrada hacia los desagües, generando raudales.

Me consta cómo todos los días se tienen que barrer las vías de la zona céntrica para juntar los desperdicios arrojados desde la galería. Los comerciantes necesitan poner de su parte para cambiar esa realidad, pues los meros discursos y buenas intenciones no bastan para cambiar la cara de la ciudad. Es más, este no solo es un problema de la zona céntrica sino también en los barrios, plazas, arroyos, asentamientos y terrenos baldíos.

Si se pretende afianzar a Ciudad del Este como una ciudad turística, indefectiblemente se deberá convertirla en la ciudad que menos se ensucia en vez de la ciudad que más se barre. Cada uno de los habitantes, de los diversos sectores, además de las autoridades, necesitan aportar lo suyo para lograr esto.