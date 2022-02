Camino a la narcosociedad

El caso de la fuga del presunto capo narco Lindomar Reges Furtado no solo refleja, una vez más, una red de protección (sea del sector público o privado), sino la facilidad de los líderes de hampas de mimetizarse en todas las clases sociales.

Reges Furtado, igual que un puñado de criminales, cohabitan en el lujoso complejo residencial Paraná Country Club con exitosos empresarios, muchos de ellos que hicieron fortuna gracias a la visión comercial en la frontera, a la osadía en emprendimientos o a algún mérito genuino.

Algunos capos del narcotráfico de la zona iniciaron sus actividades ilegales desde barrios periféricos y, mediante el dinero sucio, se convertían en “triunfantes empresarios” como Víctor Brítez Aranda, alias “Chapalo”, detenido en 2014 en un operativo en el Paraná Country Club.

Para lavar el dinero fruto del crimen organizado y fungir de exitosos emprendedores, los narcos invierten en negocios generalmente del rubro automotor, motelero e inmobiliario; además, se disfrazan de benefactores en la sociedad.

No obstante, no siempre logran borrar del escenario social las sospechas sobre el origen de su riqueza, debido a que no nacieron en familias adineradas y tampoco se le atribuye algún emprendimiento exitoso.

Pese a la procedencia ilegal de su fortuna, algunos narcos son considerados como un “modelo de éxito” por una parte de la ciudadanía. Esta distorsionada idea de superación contribuye al auge del narcotráfico, pues los delincuentes lejos de ser rechazados por toda la sociedad, se sienten respaldados.

Además de exigir a los organismos de seguridad acciones eficientes en el combate al narcotráfico, como sociedad debemos excluir de los círculos sociales a los criminales. Con un esfuerzo conjunto será posible al menos reducir la incidencia del crimen organizado en nuestro país.

De lo contrario, las bandas del narcotráfico ampliarán su poder y quedaremos prisioneros del crimen organizado. Los ciudadanos tienen el derecho a salir en familia a las calles, acudir al estadio o algún concierto sin temor de ser víctima colateral de los violentos grupos del narcotráfico.

fredy.flores@abc.com.py