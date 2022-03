Buen servidor versus mal funcionario

A causa de la segunda clase de servidores públicos mencionada es que el Paraguay tiene numerosos problemas sin resolver, o lo que es peor, que se agravan día tras día.

Por no hacer bien su trabajo o por no poner el empeño necesario para reclamar o dar el castigo necesario es que hay, por ejemplo, “empresas” adjudicadas para la construcción de aulas en escuelas públicas, que pese a que ya recibieron el dinero nunca terminan su labor. Hay algunas reincidentes y aun así no son vedadas a participar en nuevos concursos públicos, menos aún son demandadas. Esa situación genera sospecha de que hay complicidad de autoridades.

También hay otras “empresas” que tienen contratos con instituciones públicas que ni siquiera cumplen las leyes laborales, otras directamente roban a sus empleados pagándoles menos de lo establecido en los acuerdos de prestación (principalmente algunas del área de limpieza), así se denunció mil veces, y ello no es suficiente para las autoridades para no adjudicarles nuevos trabajos, ni les retiran las licencias para operar. ¡Es vergonzoso!

Y hace unos días se descubrió que un diputado supuestamente tiene vínculos con el narcotráfico, y a la vez, siendo político y legislador continuaba siendo el presidente de una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país. ¿Cómo podía ocurrir eso? Ningún político debería estar ni como presidente ni como directivo de una institución como aquella; deben hacerse las normativas ya mismo.

Y además en este país se pagan US$ 2 millones por una pasarela que debía costar apenas US$ 500.000 ¡y nadie fue destituido siquiera! En otros Estados por hechos menos graves hasta mandatarios son echados.

