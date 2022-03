Otra oportunidad perdida

Peligrosa porque no se podría acercar a los niños y a los jóvenes los acontecimientos que llenaron de dolor el país y que nunca más tendrían que volver. De acuerdo con el pensamiento del ministro Nicolás Zárate –según pude deducir trabajosamente- Stroessner ha sido un buen gobernante pero malo. Apurado por las preguntas del periodista respondió a regañadientes, con un hilo de voz: “gobernó con mano dura” .¿Y qué es mano dura para el ministro? ¿No es una expresión universal de dictadura, de arbitrariedad, de violación de los derechos humanos?

En una democracia no hay mano dura porque gobierna la ley. Hay mano firme para sostener la Constitución Nacional y cumplirla y hacerla cumplir. ¿Qué gobierno, para mantenerse en el poder, se vale de leyes como la 294 y la 209 y un estado de sitio perpetuo? ¿Es solo “mano dura” la que envía al exilio a los más ilustres ciudadanos por pensar distinto? ¿Es solo mano dura señalar con el índice a quiénes hay que torturar, hacer desaparecer? No, no es mano dura. Es la mano de quien no tolera que se le discuta; es la mano de un bárbaro.

Acerca de que es muy poco aún el tiempo transcurrido para juzgar con objetividad los casi 35 años de Stroessner en el poder, me permito recomendarle al ministro, con el debido respeto, que se de una vuelta por el Palacio de Justicia y vaya hasta el Archivo del Terror. Allí encontrará los más aberrantes casos que no necesitan el distanciamiento del tiempo para poderlos juzgar.

Y si el señor ministro no tiene tiempo –como seguramente no lo ha de tener- que haga comprar un libro imprescindible para conocer alguito de lo acontecido: “Es mi informe”, de Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González y Rosa Palau Aguilar. También “Médicos, ética y tortura en el Paraguay”, de Alfredo Boccia Paz, Carlos Portillo y Carlos Arestivo; “El caso Ortigoza” del capitán Hilario Ortellado; “La dictadura de Stroessner y los derechos humanos” de José Luís Simón; “Stroessner y el stronismo”, de Roberto Paredes; “Kokueguara rembiasa, experiencias campesinas”, tres tomos. Y muchos otros documentos que le ilustrarán, señor ministro, sobre los hechos políticos que se dieron en el país entre los años 1954-1989, época que el ministro recordó en la entrevista con radio Monumental.

¿Gobernar por más de tres décadas nada le dice al ministro de Educación? La ausencia de alternancia en el poder qué le dice al ministro? ¿Nada? ¿En estos interminables años apenas se dieron “luces y sombras” sobre los que no debemos opinar porque están todavía muy cercanos? Agrega: “Es muy difícil contar la historia de Alfredo Stroessner”. No, ministro, es muy fácil. Es difícil cuando se quiere navegar entre dos aguas: “Si, pero...”

Lo inquietante no es que el ministro de Educación simpatice con el estronismo. Tiene derecho a ello. El problema es que está a la cabeza de una institución que debería liderar el conocimiento de nuestra historia. No se deben escamotear –peor aún, deformar- a un niño, adolescente, joven, los acontecimientos vividos por sus padres o abuelos. Este conocimiento hará que se vigorice el deseo de no regresar al pasado con los mismos errores y horrores y se procure fortalecer la democracia, no como fin, sino como medio para una convivencia en el respeto, la tolerancia, la decencia, el debate civilizado, el disenso.

Finalmente, el ministro Zárate no tiene toda la culpa de estar hoy en tan delicadas funciones. La culpa es del presidente de la República que tiene de la educación tan poca estima. En este tema siempre hemos estado mal, pero hoy peor que nunca. Estamos llenos de analfabetos funcionales que influyen en la vida nacional. Aun así, hay profesionales de la educación altamente calificados cuyos conocimientos no se limitan a que “la historia debe ser objetiva” y que Stroessner gobernó “con luces y sombras”.

El presidente Abdo Benítez se perdió otra oportunidad para que la educación vaya saliendo de la sombra y se dirija hacia la luz.

