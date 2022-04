A diferencia de Vicente Ariel que cumplía con la obligación, hay hombres y mujeres que abrazan voluntariamente la vocación militar. Entre los tantos requisitos en ninguna parte dice que para ser un buen militar deben sobrevivir a torturas físicas de compañeros, ni de camaradas de cursos superiores, y menos de oficiales de mayor rango. No hay una sola letra que diga que deben soportar vejaciones y humillaciones.

Nuestra sociedad cierra filas para defender con pasión derechos de fauna y flora pero ese mismo entusiasmo es tibio con los derechos humanos: ¿en qué tipo de sociedad nos hemos convertido para elegir qué vidas queremos proteger y cuáles podemos despreciar? Desde el 4 de marzo la defensoría del Pueblo ha estado presentando denuncias por torturas: el primer caso fue certificado y DENUNCIADO ante la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Qué hizo la mencionada Fiscalía hasta ahora, 29 días después? ¿Qué hizo la justicia militar que sí actuó en otro caso similar y condenó a un militar a dos años de prisión en Viñas Cue por entrarle a escobazos a 6 reclutas y 4 aspirantes?

Después de la primera denuncia, todo se agravó; para el 7 de marzo la Defensoría ya pidió resguardo para otros jóvenes. Y el martes último ya cobró estado público que uno de los cadetes estaba en terapia intensiva con la costilla rota, y que probablemente al mismo estudiante ya antes le rompieron la clavícula.

El senador Tony Apuril, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado fue a ver al paciente al hospital militar. A la salida, eligió la vereda de los militares para contar la historia; no le pareció sospechoso la cantidad de días que llevaba en terapia intensiva sin haber visto a su familia. No puso en entredicho la versión oficial, pareció un vocero de los militares: el cadete se subió a un eucalipto para buscar hojas para hacer una infusión y se cayó… De “prevención” nomás estaba en terapia intensiva. A medida que iban saltando fotos y videos de las torturas, para la tarde de ese mismo día Mario Abdo Benítez cambió al titular de Academil. Mejor no le preguntemos a Apuril por la razón del cambio, capaz que nos diga que fue porque el militar no podó bien el eucalipto.

