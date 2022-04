La Fiscalía General del Estado

Es de suponer que en los preparativos del juicio político se habría vuelto a negociar la permanencia de la señora Quiñonez a cambio de que ella siguiese sin ver ni escuchar los delitos de sus “salvadores”. La fiscal general le llevó al país a un punto tal en que solo es posible enjuiciar a los ladrones de gallinas toda vez que no sean cartistas. El cartismo, ya se sabe, engloba a otras agrupaciones políticas incapaces de tener identidad ni pensar por cuenta propia. Para estos menesteres, le tienen al Gran Patrón.

Es fácil imaginarse que la señora Quiñonez se habrá colmado de alegría ante el esperado resultado en Diputados; es posible que llamara agradecida a quienes enviaron al archivo el arsenal de acusaciones debidamente documentadas. Cuando se tiene limpia el alma ¿cabe alegrarse porque unos supuestos delincuentes te libren del juicio político? ¿No piensa la señora Quiñonez que por encima de ese interesado favor está el prestigio de una institución creada para el amparo de la sociedad?

La culpa del descrédito que hunde al Ministerio Público no se puede atribuir solamente a su titular. Son igualmente culpables quienes la mantienen en un cargo que lejos está de su capacidad profesional y moral. El cartismo y sus auxiliares la mezquinan a pesar de su mal desempeño porque la necesitan. La señora Quiñonez tiene la capacidad –la única tal vez- de sacar la cara y enredar los trámites que la ciudadanía exige para castigar a los delincuentes.

Es evidente que la señora Quiñonez, el cartismo y sus auxiliares, hicieron del Paraguay un país que cuenta con criminales de primera y de segunda categorías. En la categoría especial se agrupan senadores, diputados, gobernadores, intendentes, concejales, etc. ¿Cuál es el efecto de esta asociación? Un país cada vez más empobrecido, con la salud y la educación a la cabeza. No se va a decir que esta afirmación es exagerada. Cada día vemos en un incesante peregrinar a los pacientes, o sus familiares, implorando medicamentos cuyos costos no alcanzan a pagar. Y el costo, he aquí el drama, no pasa de unos pocos guaraníes. ¿Y la educación? No sabemos cómo se las arreglarán los alumnos en este tiempo frío dando clases bajo los árboles porque las aulas se caen a pedazos por falta de mantenimiento o, lo más común, se hicieron mal para robar el dinero público.

Apenas se anuncia que habrá elecciones, saltan los candidatos para cualquier cargo con la promesa, fantástica, de que llevarán honestidad y transparencia en las funciones que sus electores les confiasen. Nuestro mal es también que hay ciudadanos que creen en tales promesas; otros, saben que tal o cual candidato es un pillo mayor pero como tiene dinero, o le dan dinero, se contentan con lo que reciben por sus votos. No piensan -es mucho pedir- que el dueño de ese dinero no hace sino una inversión que habrá de redituarle el doble con licitaciones amañadas, facturas clonadas, sobrecostos, pago por obras inexistentes, lavado de dinero, etc. Total cuando salte al público el delito dirán que es una persecución política y se irán corriendo a refugiarse en el regazo del Gran Patrón que moverá los hilos del Ministerio Público.

La señora Quiñonez seguirá por lo menos hasta el año que viene como titular de la fiscalía general. Es de esperar –Dios nos proteja- que deje o le hagan dejar el cargo. Pero lo que más hay que desear es que su reemplazante no sea otro secretario o secretaria.

A la señora Quiñonez ya nadie la salva. Está hecha para figurar en la página negra de nuestra historia junto con sus cómplices.

