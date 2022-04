¿Cómo se logra una personalidad feliz?

Hace pocos años, los científicos lograron identificar al gen de la felicidad, que ya traen las personas en su código genético. Esa teoría sostiene que esos individuos ya están programados, independientemente de los hechos que puedan acontecer con el tiempo, a experimentar la felicidad. Algunos neurocientíficos que estudian el papel de los neurotransmisores atribuyen a la serotonina, ser responsable de fabricar esa sensación tan maravillosa que llena de placer y gozo los sentidos.

Los sicólogos hablan de actitud, de una decisión simple de ser feliz, sin hacer caso de trabas, problemas u obstáculos. La cosa no es tan sencilla como parece, porque con los problemas que existen hoy, esa posibilidad no es tan fácil de conseguir. Aun así, hay miles de libros, videos, conferencias, frases, consejos y recomendaciones sobre el punto. Y todos tienen enorme éxito y nos emocionan terriblemente, aunque ni la mitad la llevamos a cabo.

Una personalidad feliz no es aquella desenfadada o despreocupada, a la que nada le importa. Todo lo contrario, la gente contenta consigo misma, es responsable y seria. Contrae compromisos y los cumple. Es solidaria y empática. Siempre trabaja por ser mejor persona e iluminar a quienes la rodean. Posee energía positiva y la transmite. Es sana mentalmente y evita la negatividad y los conflictos.

Aprende cosas nuevas de las personas y de las experiencias, convirtiendo un error en una lección valiosa para no volver a caer en lo mismo. Cultiva y desarrolla la inteligencia emocional para superarse todos los días. Lucha contra el miedo y las inseguridades, batallando con mucha paciencia y calma. Le encanta servir a los demás y no experimenta envidia, celos o narcisismos exagerados. El carácter de estos seres felices, parece que ya viene de nacimiento pero también se forma y se desarrolla con inteligencia y esfuerzo. Y estamos de acuerdo, en que se trata de una actitud y una firme decisión de lograr esa meta.

El increíble rol de la serotonina, la endorfina y la dopamina, dejamos para otro comentario más puntual y específico. Pero está claro que influye la familia y el entorno. Incide todo lo que aprendimos en la casa, en la escuela y en la calle. Ni que decir, tiene mucho que ver el amor y la confianza que hemos recibido de nuestros padres. Los triunfos que logramos, el dinero que ganamos y la salud que cuidamos.

La felicidad es una suma de muchos factores y es un bienestar que nos hace sentir útiles a los demás. Es la relación que construimos con otros y también es autoestima y amor propio. Es vivir con amor y libertad. Es mirar y aceptar al otro como un ser humano. Y es desarrollar la espiritualidad al máximo contemplando la naturaleza y respirando su esencia. Si la felicidad es un camino y por esa ruta has encontrado a Dios, ya no te falta nada, has descubierto el universo y la fuente suprema de todo lo bueno y lo abundante que hay para ti. Que seas inmensamente feliz.

