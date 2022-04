Siete estrategias para “locos”

Esto era posible porque, a pesar de haber sido decapitado, buena parte del control de los movimientos del cuerpo están en la médula espinal, no en el cerebro, aunque éste sea quien los coordine y gobierne dándole órdenes.

Algunas personas -incluso individuos de enorme talento y grandes responsabilidades- corren el riesgo de ir por la vida, al menos en algunas etapas, como pollos o gallinas sin cabeza, en una actitud de hiperactividad, que suele esconder algún tipo de neurosis o incluso de depresión inconsciente, que se ve reflejada en un constante ir y venir convulso, en un corre-corre continuo, incesante, inacabable, hasta quedar exhausto. Esta actitud suele producirse más debido a un acto reflejo inconsciente que a una decisión inteligente, prudente y ponderada. A veces también esta actitud es causada por una forma -malentendida, errónea- de querer vivir la vida al máximo.

Para evitar ir por la vida como “gallinas sin cabeza”, suelo recomendar a mis clientes, líderes empresariales, trabajar siente estrategias principales:

1. Rodéate de héroes. En un mundo que tiende hacia nuevas formas de colectivismo totalitario, es fundamental cultivar el relato del héroe, empoderar al individuo, darle un papel protagonista en la historia. De ti depende que la “comarca” se salve y la “princesa” sea rescatada del “dragón”. Por eso suelo dar el siguiente consejo a los gerentes: asegúrate de reclutar héroes.

2. Crea desafíos realistas. Hay un tipo de liderazgo feudal que considera que para que la gente te dé diez le tienes que exigir veinte. Pero veinte no es una meta realista y cuando ponemos metas locas a la gente lo que generamos, por lo general, es miedo o desmotivación, dos estados emocionales que jamás van a sacar lo mejor de los colaboradores. Me gusta este lema: “Alma, calma; metas, altas y discretas”.

3. Jamás penalices el error. Una organización que castiga el error está matando la innovación y también, en muchos casos, creando una doble moral, una cultura hipócrita donde la mayoría te dirá lo que quieres escuchar, el deber ser, pero no toda la realidad, ocultando información que puede ser vital para el éxito sostenible de la institución.

4. Establece ambientes de trabajo agradables y donde se pueda jugar y meditar. El juego y la meditación disparan el potencial creativo y disminuyen el estrés. No vamos a la empresa a jugar, pero contar con espacios lúdicos ayuda a un mejor desempeño. Transforma el ambiente físico de tu empresa: hazlo saludable y humano, apto para todas sus dimensiones. Así como tratas a tu gente, así tu gente tratará al cliente. Crea un ambiente espiritual. Genera espacios donde se pueda meditar: mejorará la vibración, la energía, los resultados. En definitiva, crea un mundo en el que la gente quiera estar.

5. Determina los monstruos que la organización debe enfrentar. El héroe debe rescatar a la princesa que ha sido secuestrada por el dragón. Aclara quién es el dragón en la historia de tu empresa en cada momento, en cada etapa. Los dragones no siempre son externos, a veces son internos: existen los pusilánimes, los que dan mal ejemplo, incluso los traidores. Al líder le toca identificarlos, comunicarlos y motivar su renuncia. Los monstruos a veces son la duda, el confort, estilos de liderazgo obsoletos, la burocracia, el excesivo control, la lentitud en los procesos, el “valemadre”.

6. Crea estructuras ágiles, horizontales, con mentores. Empodera a la gerencia media y permite que todos puedan impactar en los resultados de la compañía y se beneficien por ello. El héroe siempre es generoso y reconoce a sus aliados y los recompensa con magnanimidad. El valor que tiene implicarse en la misión de rescatar a la princesa debe tener un premio a la altura de la misión. Pero no les dejes solos, no actúes solo: todos los héroes necesitan un mentor: Obi-Wan Kenobi tuvo a Qui-Gon Jinn; Frodo tuvo a Gandalf.

7. Contagia motivación. ¿Por quién te levantas todos los días? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Qué te apasiona? Todo eso se debe poder dar y facilitarse en la organización. Contagia la magia original de Disney y logra que todos se sientan importantes al entrar en tu empresa. Rodéate de gente que te motive, te de alas, no dejes que nadie, tampoco tú, te diga que no puedes o que no vale la pena rescatar a la princesa. Contagia el convencimiento de que la misión es posible, de que los sueños imaginados son factibles.

Google, Patagonia, Fedex, Intel, Old Spice… son muchas las empresas ejemplares en la implementación de algunas de estas estrategias, con resultados positivos, incluso extraordinarios. Vale la pena intentarlo. Importante: muestra, no cuentes, tu estrategia.

