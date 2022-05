Un cuento chino, y muy mal contado

En este sentido, una de las “joyitas” que rescaté y siempre relato a quien esté dispuesto a escucharme tiene relación a la visita con unas sobrinas alemanas al Mercado 4, que recorrieron fascinadas mirando con grandes ojos todo ese mundo desordenado, sacaron fotos de los puestos de comida sobre la calle, unos loritos pichones que se vendían sin ningún pudor en una caja de cartón les causaron pena, se sorprendieron ante la amabilidad de las vendedoras y el gesto de tocar el brazo al cliente y un montón de cosas más, absolutamente alejadas de su realidad diaria de señoritas criadas en un pequeño pueblo cerca de Stuttgart.

El caso es que, después de haber recorrido varios pasillos del Mercado y las atestadas veredas (que les fascinaron) volvimos al vehículo para continuar nuestro City Tour y me comentaban sus impresiones, muy jocosas algunas, pero lo mejor fue cuando me preguntaron “¿Y esto queda montado todo el tiempo o es por temporadas (sic)?” … después de entender el significado de la pregunta, no pude evitar reírme, pero fui lo suficientemente leal a mi ciudad como para no explicarles que esa realidad era permanente, 24/7/365. Ya los años y posteriores visitas terminarían por aclararles sus dudas.

Nuestros visitantes también aprecian mucho lo verde que se ve Asunción desde el aire “es una ciudad muy bonita, con muchos árboles y los techos rojos”, es una frase que todos habremos escuchado alguna vez. Y es correcto, nuestra capital cuenta con miles de árboles, nativos y de especies foráneas, que le dan un matiz muy particular. Posee además numerosos espacios para disfrutar al aire libre: Plazas, parques y paseos repletos de verde invitan a hacer una pausa en el trajín de la rutina diaria para descansar los ojos y llenar los pulmones de oxígeno. La Madre de Ciudades alberga unas 200 plazas, plazoletas y otros espacios que se encuentran distribuidos en sus 54 barrios.

A pesar de haber ido de niños en innumerables ocasiones, más adelante en excursiones del colegio para llegar finalmente a llevar a los propios hijos a ver a los animales y disfrutar de las extensas áreas verdes del Jardín Botánico y Zoológico, fue el comentario de un extranjero el detonante que me despertó la admiración en este portento. Efectivamente, como un pulmón de nuestra ciudad se extiende en un área de aproximadamente 275 hectáreas de bosque natural, en donde se encuentran incluso varios animales de tamaño mediano. El zoológico alberga además a casi setenta especies de animales de la fauna silvestre entre aves, mamíferos y reptiles, que representan mayormente a la fauna sudamericana. En el jardín botánico se encuentran especies autóctonas, siendo su característica y principal riqueza la variedad y belleza de sus frondosos árboles.

En relación a este espacio, sumado al Parque Ñu Guazú y el Parque Guazú, con los que tenemos el enorme privilegio de contar por sus infinitas oportunidades de esparcimiento para la población y –como son el caso del Jardín Botánico y Parque Guazú- áreas naturales protegidas, decía esta visita –enamorado y muy conocedor del Paraguay- “pocas capitales del mundo cuentan con superficies de estas dimensiones dentro de los límites de la ciudad, ojalá sepan conservarlos y aprovecharlos”. El Parque Ñu Guazú, con sus aproximadamente 25 hectáreas, ubicado en Luque, sirve de lugar de esparcimiento y práctica de deportes a miles de personas semanalmente, además de representar una linda imagen de entrada al país. Por otro lado, el Parque Guazú Metropolitano, otro de los pulmones verdes de Asunción con sus cerca de 125 hectáreas, constituye otro de los espacios de mayor magnitud para la recreación, siendo también un área protegida con un humedal natural y una laguna artificial de unas tres hectáreas.

En relación el Parque Guazú, que quienes conocemos sabemos es un pastizal enorme, con bosques bajos y humedales donde hay infinidad de pájaros e incluso podemos cruzarnos con algún mamífero pequeño o una imponente curiyú, hay una pulseada titánica entre facciones de un mismo partido político que por un lado comprometieron una superficie determinada para la construcción de la sede de la Universidad de Taiwán, y otro grupo que se niega a dar curso favorable al tema. Al margen de la discusión entre estos bandos, la República de Taiwán está pisando los principios de la democracia y libertad que pregona, recurriendo a subterfugios y atajos diplomáticos para ubicar su sede en un lugar inadecuado, de preservación ecológica, propiedad de un Ministerio que no puede cederlo y muchas razones más, por el sencillo hecho de querer darles máxima visibilidad a las instalaciones.

En el predio de la UNA de San Lorenzo, ya está destinado un lugar para la construcción de dicha Universidad, y la ESSAP –no sabemos a qué efectos- también ofreció un predio en Viñas Cué. Pero los taiwaneses, en connivencia con algunos políticos y grupos de poder locales, siguen insistiendo y machacando, a través de estas interpósitas personas, claro está. Lo que se dice “tiran la piedra, pero esconden la mano”.

Un par de pregoneros, asalariados y con el guión bajo el brazo, sistemáticamente defienden la cesión de una parte del Parque Guazú que –oh casualidad- se encuentra abandonado y pareciera –oh causalidad (2)- que se empeñan en dificultar el ingreso para caminar o pasear en bicicleta en ese lugar al que llamaron “yuyales”, cuando en realidad los únicos yuyales existentes son los que tienen instalados en su venalidad e incapacidad de discernir con claridad y ser objetivos.

Una expresión italiana reza “si non é vero, é ben trovato”, que justifica una anécdota de poca o cierta verosimilitud, retratando tan bien a un personaje o situación y utilizando tan correctamente el lenguaje, que el hecho de ser o no verdadera la historia pasa a un segundo plano. También nuestro lenguaje se enriquece cuando extraemos del argot popular la expresión “esto es un cuento chino” dejando en claro que se duda de la veracidad de un relato porque contiene demasiada fantasía o, sencillamente, los datos no cuadran, es decir que estamos ante una mentira.

El Parque Guazú Metropolitano es un espacio natural protegido, donde se encuentran una diversidad de especies animales y de plantas en su estado natural. Es propiedad del Ministerio de Obras Públicas y cuenta con una Administración, que realizó convenios con Cuarteles adyacentes, Cuerpo de Bomberos y Organizaciones privadas para la preservación y mantenimiento de sus instalaciones. Este Parque, así como cualquier otro, no puede ser objeto del despojo de un solo metro cuadrado, menos aún en la forma solapada en que pretende hacerse con la Universidad de Taiwán. Cualquier otra versión que sea difundida, aunque se pase en horario estelar y se repita a la usanza de Göbbels, no es más que un cuento chino, y muy mal contado.