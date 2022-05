Caos jurídico e impunidad

Los hechos evidencian que la educación nacional sigue hundiéndose en el naufragio del caos jurídico. Y lo desesperante es que el Proyecto de Transformación Educativa ya está hundido en el mismo naufragio.

En un documento, titulado “Cadena de violaciones”, que por su extensión no puedo publicar en el diario, y que esta semana pasada he compartido con líderes de asociaciones como las de defensa de la Vida, las familias, los padres, Red Ciudadana en defensa de la niñez y adolescencia y directivos de las organizaciones de instituciones educativas de la Iglesia y movimientos laicos, llegamos a la conclusión que la educación nacional y el sistema educativo están implicados en la violación de más de cuarenta artículos, por lo menos siete de la Constitución Nacional y más de treinta y cuatro entre la Ley General de Educación, la Ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias y la Ley de del Código de la niñez y adolescencia; todo esto sin contar violaciones en lo legislado sobre universidades y lo específico de la Educación Municipal, que sumarían no pocos artículos más también violados.

Debe quedar claro que este caos jurídico no lo ha producido este Gobierno, sino que se arrastra desde mayo de 1998, mes en el que se promulgó la Ley 1264 General de Educación, lo que demuestra que la educación de la población le importa un bledo a los políticos paraguayos.

Como he dicho antes, lo desesperante es que los responsables del Proyecto de la Transformación educativa, no sólo no corrigen este caos jurídico, sino que incurren en él, agravando el naufrafio con algunas violaciones más.

Como ciudadano común entiendo que violar un artículo de una ley es delito. ¿Qué será violar más de cuarenta? Y hay un agravante: que los presuntos violadores son precisamente educadores, dirigentes y organizadores de la educación de ámbito nacional, y como educadores deben dar ejemplo de ética jurídica y cívica.

Conviene que la ciudadanía sepa que la violación de tantos artículos está repercutiendo directamente en violación de varios derechos de la población en general y en concreto de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos como madres y padres, profesores, directores de escuelas y colegios, administradores, egresados, campesinos y sus familias y las instituciones educativas en cuanto tales.

La violación de los artículos constitucionales y legales además de afectar a los derechos de las personas y las instituciones, perjudica también al desarrollo pedagógico, dejándonos atascados en el subdesarrollo educativo, con una pedagogía puramente empírica, cada día más lejana del desarrollo de la pedagogía científica y la necesaria innovación permanente, dada la acelerada evolución de los conocimientos.

Este caos nos mantiene en el subdesarrollo de producción científica y de tecnologías, forzándonos a una dependencia cada vez más costosa. Y directamente este caos es factor determinante del subdesarrollo económico, sobre todo porque el factor decisivo que es el factor humano está sufriendo en este naufragio las peores consecuencias.

Basta ponderar que la violación del artículo 73 de la Constitución y el 1º de la Ley General de Educación al eliminar la educación integral, ignorando la educación y desarrollo de la dimensión que diferencia al ser humano de los demás mamíferos, la dimensión espiritual, nos deja espiritualmente lisiados en el subdesarrollo humano.

El Proyecto de Transformación Educativa nos sumerge en el mismo caos. No repara ninguna de las violaciones. Lógicamente le preguntamos a los responsables de sus propuestas ¿qué es lo que transforman?

Nadie puede aprobar como válido y aceptar un proyecto que viola la Constitución y las leyes y propone que los demás hagamos lo mismo.

Padecemos una perseverante y patológica impunidad, cómplice del caos jurídico de la educación, que asfixia a la democracia y delata la anemia crónica del moribundo Estado de derecho.

jmonterotirado@gmail.com