Antes, estábamos mejor

Pero, apostemos algunas fichas a favor del tío Juan: de niño, padeció en carne propia la inseguridad que reinaba en todo el país y que tuvo sus derivaciones más fatídicas en la fratricida Revolución del ´47, en donde el bando oficialista y el opositor se enfrentaron en distintas escaramuzas a lo largo y ancho del país, y también –principalmente en los pueblos- rivales antiguos aprovecharon el desorden general para –sencillamente- zanjar viejas rencillas de origen privado y hasta sentimental, que no tenían en puridad nada que ver con la revolución. De este oscuro episodio de nuestra historia, no surgieron ganadores ni vencidos, en realidad perdimos todos. También perdió el norte y principalmente los departamentos de Concepción y San Pedro, a quienes “el Rubio” nunca profesó mucho cariño, y el tío Juan perdió a su padre, en un episodio confuso.

Siendo un joven campesino sin muchos medios, llegó hasta Asunción con su único y raído traje puesto, mucha hambre atrasada y una valija llena de esperanzas. A partir de allí la ayuda oportuna de parientes, sumada a su disciplina y mucho estudio, le valieron como trampolín para hacer carrera en un Ministerio llegando a alcanzar un puesto respetable, desde donde se desempeñó por muchos años manteniendo bien a su familia y progresando de una forma en que su padre y abuelo sólo hubiesen podido soñar. Todas estas circunstancias, justifican en gran medida la postura de una persona que, sencillamente, no conoció otra realidad.

“Antes estábamos mucho mejor”, vuelve a decir el tío Juan, ya más aplomado y sintiendo un tanto derrotados a los sobrinos, a quienes sus padres hicieron una seña para que no discutan con él. Y menciona a sus compueblanos antequereños, que eran dueños de tierras prósperas, el tabaco y el algodón tenían buen precio, y en general, no se veía miseria en el interior; tampoco se olvida de los representantes del pueblo, diputados y senadores de altísima preparación, con brillantes debates en el Parlamento.

¡Pero claro que estábamos mejor! Y para entender ese contexto, debemos ubicarnos en el tiempo y las circunstancias: Paraguay tenía menos de dos millones de habitantes en 1.960, el 65% de la superficie del país estaba cubierta de bosques y la riqueza ictícola era inimaginable. Si bien éramos un país pobre considerando la casi nula exportación y, por ende, ingresos de divisas “frescas” al país, continuábamos alegremente a la usanza tupí-guaraní cosechando los frutos de esta tierra tan generosa, sin mucho esfuerzo y pensando que aquello nunca tendrían fin.

El campesinado se nutría y ganaba dinero cultivando sus chacras, mientras el arado rompía la tierra roja obtenida de bosques recién talados, suelo fértil, nuevo, que aún no estaba desgastado. La caza indiscriminada proveía carne que era consumida y pieles, que se vendían a precio vil; de maderas que hoy día serían un lujo se hacían leña y rajas que se vendían a orilla de los ríos, y los cursos de agua –recordemos aquí que Paraguay es probablemente el país con mayor riqueza hídrica en la superficie y bajo la misma del mundo- estaban llenos de peces que se podrían obtener con mínimo esfuerzo. Y de esta forma, al igual que en los últimos 200 años, salvo por la introducción de máquinas y herramientas que básicamente facilitaron para agotar más rápido estos recursos, en las décadas del 40 al 80, se logró vivir bien y de esa forma se plasmó en la memoria colectiva el tan mentado “estábamos mucho mejor” del cual tanto se jactó el gobierno dictatorial, habiendo contribuido poco y nada, salvo quizás por instalar la paz, precariamente conseguida a fuerza de acallar voces y exiliar cerebros.

Y ocurrió lo inevitable: Las tierras labradas se empobrecieron, y la chacra que era propiedad de un solo señor pasó a sus diez hijos, con todas sus consecuencias. La madera buena y gratis se agotó, al igual que los peces, el algodón paraguayo, conocido como “el oro blanco” perdió su precio cuando dejó de ser cosechado a mano y la fibra perdió calidad, los latifundios avanzaron, la población se duplicó desde 1996 hasta el 2020: Los recursos, explotados a partir de métodos de extracción burdos y perimidos, lisa y llanamente, se agotaron.

Al igual que el tío Juan, que sigue defendiendo las bondades de esos tiempos, los agricultores siguieron muchos años probando la suerte con el algodón, y los pescadores arrojando sus redes al río para recogerlas vacías. Las problemáticas agrarias del cultivo de subsistencia se siguen agravando, y los consecutivos gobiernos no fomentan ni estimulan la creación de cooperativas, única forma de apuntalar la economía rural de pequeña escala. De la misma forma en que nuestro querido pariente, quien tuvo la suerte de recibir una mucho mejor preparación y se situó indudablemente más cerca “del poder”, los campesinos se aferran a una quimera, de la que los oportunistas de turno se aprovechan para sacar su tajada.

No, sencilla y definitivamente no, esos tiempos no van a volver; el guaraní nunca volverá a cotizar como lo hizo en esa época, no volveremos a tener la calidad de los magistrados judiciales y legisladores de los que se supo nutrir el gobierno de Stroessner, educados en épocas anteriores a su mandato con valores y una rigurosidad que ya no existen, no volveremos a tener obras de la envergadura de las hidroeléctricas desde donde gracias –no debido a la dadivosidad desinteresada sino a intereses mucho más complejos- lluevan los dólares del asistencialismo sobre las clases más necesitadas; el Paraná y el Paraguay más sus afluentes no se volverán a llenar de peces, la tierra no se llenará mágicamente de nutrientes ni los bosques de frondosos árboles nativos volverán a poblar las riberas de los ríos y enormes extensiones más allá, tal cosa no va a ocurrir.

De cara a este panorama desalentador, y considerando éstas y otras circunstancias que le sirven de antecedente, podemos asegurar que sí, que estuvimos mejor antes, y por cierta cantidad de años, al igual que otros países de la región, disfrutamos de un buen pasar general, que se debió a la explotación indiscriminada de recursos naturales en un contexto sociopolítico de tranquilidad conseguida mayormente a fuerza de agachar la cabeza y recibir apoyo del gran país del norte. Y tengamos la franqueza de preguntarnos: ¿A qué costo vivimos mejor? y, ¿valió la pena?