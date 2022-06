Santi (Cartes), el mejor rival para la oposición

En ese entendido y aunque no tengan velas en la interna colorada, al candidato que sea de la oposición le conviene que el rival electoral a vencer sea un enemigo común, incluyendo el de muchos colorados: Horacio Cartes, representado por su candidato, Santiago Peña.

El Frente Guasu y otros sectores confirmaron ayer que se van a sumar a la Concertación. Como nunca antes, el devenir de la interna colorada hace imprescindible esa unidad opositora. Presentarse por fuera de la Concertación, sería dividir los votos.

Las buenas expectativas de triunfo electoral para los partidos de oposición unidos se basan en la casi segura división del Partido Colorado, cualquiera sea el ganador de su interna pero especialmente si triunfa Santiago Peña.

El candidato cartista ya dijo que terminada la interna se abrazaría hasta con los cocoteros. Ocurre que, de perder el cartismo, sus dirigentes y más aún su líder no tienen otra opción que intentar negociar algo dentro de la ANR.

Si gana Peña, el abrazo republicano por el que ruega, será una farsa por todo lo que viene diciendo desde el oficialismo sobre Horacio Cartes y su proyecto político-empresarial.

Pero no solo eso, varios candidatos del oficialismo colorado saben que su disputa contra Cartes no tiene vuelta atrás. Es muy posible que muchos dirigentes colorados no se esfuercen en absoluto por el triunfo de Peña en 2023 ya que en un eventual gobierno cartista tienen más que perder que ganar.

Un triunfo de Velázquez le permitirá a ese sector colorado levantar la bandera por la democracia y jactarse de haber vencido a la mafia. Aunque no suene creíble, es el discurso que utilizarán. Será, de alguna manera, el triunfo del Partido Colorado de siempre.

En cambio, si triunfa Peña, será solamente el triunfo del cartismo porque así lo sentirá su líder, el expresidente Cartes, quien ahora se ve acorralado desde todos los flancos.

Tener a Peña de rival permitirá a la oposición unificar un discurso. No habrá dudas que la pelea será contra Horacio Cartes. Inclusive, podrá darse el lujo de decir que la disputa no es contra los colorados sino contra el cartismo.

La salvedad es que en la oposición aún no está nada cerrado en cuanto a quién será el candidato o candidata.

Pese a la intención de unidad de la mayoría, algunos candidatos sospechan que la elección que se plantea en la Concertación para elegir una fórmula pretende sobre todo legitimar la candidatura de un liberal, partido que tiene una estructura aplastante sobre los demás.

La interna a padrón abierto propuesta choca además con muchas dificultades prácticas y nadie puede asegurar que finalmente se lleve a cabo.

De acuerdo al calendario electoral, el 31 de agosto se deben oficializar las candidaturas que competirán en las internas, incluyendo la de la Concertación.

Sin embargo, en la oposición hay quienes creen que habrá un pacto antes de las elecciones de abril de 2023, más allá de la Concertación, porque así lo impone la posibilidad cierta del triunfo electoral.