Tips para padres de adolescentes (final)

31. UNA PIEZA SUCIA Y DESORDENADA: LAS TAREAS EN LA CASA

Para mantener nuestra casa en orden hace falta la colaboración de todos. Atrás quedó el niño y ahora nuestro hijo adolescente poco a poco deberá tomar responsabilidades en su casa. Una de las grandes quejas de las madres es la habitación de los hijos adolescentes: olorosas, con papeles de chicles, caramelos, bolsas con restos de papas fritas en algún rincón, ropa sucia, etc., son parte del paisaje. Es allí donde las madres se entrometen y los hijos se sienten invadidos en su territorio: escena que es fuente de escaladas y malas contestaciones.

Los chicos deben enfrentar ciertas responsabilidades en la casa y empezar por su cuarto, por lo tanto, las madres deben hacer el sacrificio de cerrar la puerta del cuarto y resistir la tentación a imponer el orden en el cuarto. Lavar platos, levantar la mesa, poner la mesa, lavar el auto, recoger su taza de la merienda, dejar seco el baño luego de la ducha, airear el dormitorio y sacar el calzado a ventilarse y la ropa sucia al canasto, porque... los olores son irresistibles. Basta con hablar y hacer un listado de reglas para que cada miembro cumpla (no con exclusividad el adolescente), para intentar sembrar cierto orden (y limpieza).

32. LA PRÁCTICA DE DEPORTE

Por más que los padres sean sedentarios y la práctica de deportes no se encuentre en sus planes personales, es importante que se les inste y motive a los hijos a la práctica de deportes. Principalmente no solo por la salud física (sistema músculo-esquelético y cardio-respiratorio) sino porque toda la turgencia hormonal que se traduce en explosividades, se logra drenar mediante el ejercicio físico.

Pero además, la práctica deportiva posibilita la socialización, mediante la relación con grupos de pares, favoreciendo la amistad en un ambiente de salud, lejos de cualquier cuestión adictiva (tabaco, drogas, alcohol) que, aunque inevitables en el universo adolescente, pueden verse disminuidas por la gran incompatibilidad. Es decir, es factible que un una chica que haga deporte, no esté tan pendiente del cigarrillo. El deporte en equipo regla, normativiza horarios, entrenamiento, sacrificio, etc. y estas actividades alientan a la organización de otros aspectos de la vida.

33. ORDENAR NO ES LO MISMO QUE PEDIR

Desde nuestra asimetría por arriba, como padres, mostramos la imagen de la autoridad, es decir, que desde ese lugar son dadas las prerrogativas que pueden ser establecidas como órdenes. La orden es imperativa, no da opciones y debe ser cumplida. El pedido, también puede darse entre pares horizontales, aunque nosotros también como padres podemos pedir. Entonces, los pedidos no son imperativos, aparecen casi como sugerencias.

Como padres debemos diferenciar las órdenes de los pedidos. Las órdenes deben ser cumplidas. Los pedidos deben ser aceptados para ser llevados a cabo. Si pide, espere. Si ordena, exija.

34. ESTIMULARLOS A GENERAR AMIGOS

Motivarlos a la relación con pares, compañeros de colegio, clubes, es una forma de que inicien a construir su mundo afectivo. Estas no son relaciones impuestas sino surgen de la espontaneidad afectiva. En la medida que se establecen relaciones, se acrecientan espacios íntimos, sentimientos, confidencialidades, etc.

Los padres debemos alentar y valorar a la amistad y apoyar aquellas relaciones que producen a nuestros hijos, buena autoestima y seguridad.

35. LA CULPA NO ES BUENA COMPAÑÍA

En mayor o menor medida la culpa no es una buena compañera ni en los padres ni en los hijos. Cuando colocamos un límite, debemos hacerlo de manera firme y sin culpa, convencidos de que hacemos lo correcto. La culpa es lo que ablanda, por así decirlo, nuestra alocución y opaca la firmeza.

Muchas veces cuando prohibimos algo nos llenamos de culpa por la reacción de nuestro hijo y no son pocas las oportunidades en la que torcemos y nos desdecimos de un límite correcto. Esta es una acción confusa. Tampoco se trata de colocarle culpa a ellos, manipulándolos o urdiendo artilugios culposos para que cumplan lo que proponemos. Por otra parte, los adolescentes siempre especulan con nosotros y saben qué puntos débiles tocar para hacernos sentir culpables y lograr lo que ellos desean.

En todas sus formas, la culpa no es un sentimiento sano. Más que culpa es importante hablar de responsabilidad. Claro que debemos responsabilizarnos por nuestras actitudes como padres y nuestros hijos serán responsables de sus conductas. Todos somos parte de un juego relacional y debemos asumir nuestra cuota de participación.

Reflexiones y acciones

Podríamos entender que las categorías que aplican a la síntesis de los 35 consejos se aúnan en una tríada: expresarles el amor, activar la comunicación y colocar límites. Sin olvidar que el único amor incondicional, es el amor de los padres hacia los hijos (ni siquiera de los hijos hacia los padres) y, ese mismo amor es el que insta a comunicarnos y saber de ellos y es el mismo que nos llevar a ponerles límites en sus acciones para que aprendan a cuidarse.

De la misma manera que hay una nueva vejez, como lo hemos señalado, también hay una nueva adultez y por ende se han modificado el ciclo de la adolescencia. Esta nueva vejez no solo es nueva por el estilo de vida que se lleva sino por la cantidad de años que se vive y este fenómeno ha repercutido en el resto de etapas evolutivas. Por lo que hemos desarrollado, la adolescencia ha cambiado, y este no es un fenómeno aislado. Implica que los padres han cambiado y estos padres han modificado su parentalidad porque las conductas adolescentes distan, aunque sea parcialmente, de aquellas descriptas en textos clásicos sobre esta temática. Funciones y roles como padres y madres, pareja, abuelos, etc., ciclos evolutivos tales como niños, adolescentes, adultos, gerontes, reglas familiares, han cambiadoy con ello el funcionamiento en los sistemas. Han cambiado porque la sociedad en su conjunto también ha desarrollado sus modificaciones y así el mundo.

Estas guías que hemos sintetizado, también muestran una parentalidad y una relación más horizontal en el vínculo. Esto no quiere decir que se pierda la autoridad. El verticalismo relacional de los progenitores con los hijos es parte del juego jerárquico de las familias y con ello una funcionalidad saludable. Pero el acercamiento y la expresividad afectiva, el instar al diálogo sin explosividad, acordar y negociar, colocar límites explicados, aceptar los errores, evitar el autoritarismo, son condiciones que muestran una nueva parentalidad, en especial los padres.

Los consejos son como “cuñas” para activar funcionalmente la relación parento-filial y notablemente muestran las reparaciones que los terapeutas considerarían para cubrir las falencias interaccionales de la relación entre progenitores, hijos e hijas. Es decir, los consejos que restauran saludablemente la relación. Mas allá de lo controvertido, la adolescencia es un período maravilloso, una gran caja de Pandora rebosante de cosas nuevas, de innovación, iniciativa, conflicto, pasión, creatividad y por, sobre todo, aprendizaje. Hay múltiples aristas que muestran la revolución en un adolescente: hay una estructura cerebral que producen ciertas hormonas que influencian las conductas que determinan acciones. Estas mismas, generan interacciones sociales, enmarcadas en un contexto que pauta que es lo que debe hacer (funciones sociales). Se conforman esquemas cognitivos que establecen constructos categoriales de todo tipo y significación, y un estilo de emocionar que determina cómo sentir. Esto activará la secreción de ciertas hormonas y tal secreción exige una estructura cerebral acorde a una conformación que sostenga tal circulación. Con lo cual estamos en el punto de inicio. Este todo recursivo interinfluenciable y a la luz de este todo, los padres deben el cuadro del adolescente.

Y esto no quiere decir sobreproteger, no colocar límites, no reprender, sino implica no caer en la trampa de pedirle algo al adolescente que atenta contra su psicobiología. Por ejemplo, la necesidad de horas de sueño es normal, los arranques de rabia inesperados y abruptos son esperables, el defender su lugar (su cuarto, por ejemplo) es normal, que la chica se encuentre más susceptible en los últimos tramos de su período es esperable, que huelan fuerte es cuestión fisiológica, que resistan a la ducha, que los amigos son sagrados, que quieran ser adultos antes de tiempo es parte de un todo evolutivo. La cuestión se trata de como hacer para que la relación prospere y vivir este periodo de la manera mas sencilla.