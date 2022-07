Santi, Marito, el Sptvo. y...

Entre los invitados al acto estuvieron conocidos escombros daheristas (funcionales al clan Óscar González Daher), como funcionarios municipales, del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, diputados, concejales, candidatos a presidente y miembros de seccionales coloradas, postulantes a cargos en la Cámara de Diputados y hasta familias enteras de los asentamientos de Luque arreados para dar “volumen” al público.

En la ocasión, Santiago Peña hizo cientos de promesas para el pueblo luqueño y hasta se “comprometió” a que el emblemático club deportivo Sportivo Luqueño ascenderá nuevamente a la Primera División en diciembre de este año en coincidencia con las internas partidarias previstas para el 17 de diciembre. Actualmente el equipo de fútbol disputa partidos en Segunda División.

Pero antes, increíblemente, todos escuchamos lo que nunca imaginamos: Santiago Peña culpó al gobierno de Mario Abdo Benítez del descenso del Sportivo Luqueño. “Este gobierno (de Mario Abdo) nos encerró, nos ha robado, este gobierno nos persigue, hasta quiero creer que por la culpa de este gobierno Sportivo Luqueño se tuvo que ir a la B”, fueron sus expresiones, y los hurreros gritaron el famoso: ¡¡¡¡Ciertooo...!!!

También dijo: “Qué p... no podemos pues tener tanta mala suerte, pero saben qué, hoy me animo ante el pueblo de Luque, que para el 18 de diciembre Sportivo Luqueño ya va a estar nuevamente en Primera División. Yo me comprometo”. Y la “euforia” de la tribuna subió de tono.

Bueno, es el mismo que sin ruborizarse, hace unos años, dijo en esta misma ciudad: “Querido Óscar, mucho se te cuestiona, pero solamente al árbol que da frutos se le tiran piedras”. En ese tiempo, el ahora ya fallecido senador comenzaba a tener en contra denuncias de graves hechos de corrupción.

El intendente de la ciudad “auriazul”, Carlos Echeverría, tuvo su espacio para repartir culpas, mientras se olvida de las suyas por estar muy ocupado en mitines. También culpó a Mario Abdo por no traer “ni un metro de asfalto para Luque” para arreglar sus baches, pero existen agujeros y aguas servidas que tienen más de cinco años, como el de la calle General Abdón Caballero del barrio Molino, donde brotaron camalotes que actualmente están florecidos. Increíble, pero cierto.

Para los ciudadanos críticos y honestos estos discursos son invitaciones para “botarlos” en diciembre próximo y abril del 2023.

