Solo para colorados

Varios distritos del país administrados por intendentes liberales sufren la intolerancia del gobierno colorado, según denuncias. Tal es el caso de las localidades de Ypané y San Antonio, cuyas autoridades enfrentan humillaciones en las instituciones públicas, según relataron los jefes comunales.

En Ypané, por ejemplo, no se puede ingresar por la ruta PY01 (ex Acceso Sur) porque el puente se encuentra clausurado desde hace más de tres meses por hundimientos de las cabeceras y la Municipalidad no cuenta con recursos necesarios para la reparación, según declaró el propio intendente Horacio Ortiz (liberal llanista. Comentó que casi todos los días concurre al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) donde permanentemente es ninguneado por las autoridades y el propio ministro Arnoldo Wiens, por el hecho de ser del PLRA.

Sin embargo, el MOPC realiza obras en los municipios de gobiernos colorados sin mayores trámites, como la construcción (pésima, por cierto) del puente Yberá de la ciudad de San Lorenzo y que costó G. 1.300 millones. Es una prueba de que cuando se trata de administraciones coloradas sobran recursos, pero cuando los pedidos son de la oposición las trabas y exigencias son innumerables en todas las instituciones públicas.

La misma situación se presenta en San Antonio, cuyas avenidas y calles se encuentran en estado deplorable. En varias ocasiones la administración comunal solicitó el apoyo del MOPC, pero los pedidos no tienen eco favorable.

Es tiempo de que el Paraguay sea un país serio, con autoridades responsables y no siga administrado por políticos inescrupulosos que solo buscan satisfacer sus apetencias personales, de los amigos y de grupos, dejando de lado obras de interés común.

La actitud que asume el gobierno nacional atrasa al país. Por esto es hora de que la ciudadanía exija que las autoridades trabajen por su desarrollo a lo largo y ancho, sin tener en cuenta los colores.

hruizdiaz@abc.com.py