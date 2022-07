“Habilitación y registro de conductor, por favor”

Seguramente que esto fue un duro golpe para algunos agentes –se aclara que no todos-, sino aquellos especialistas en colocar retenes en lugares estratégicos para detener a los vehículos y luego acercarse con gesto adusto al conductor y solicitar “Habilitación del Vehículo y registro del conductor, por favor” (el “por favor” puede estar incluido, o no). En puridad, el pedido de exhibición del primer documento es potestad de la Policía Caminera, no así del registro, pero el pedido así expresado pretende dar un halo de legalidad a una modalidad de extorsión, en procedimientos en los que, más que velar por el tránsito libre y fluido, se pretende lucrar obteniendo coimas de aquellos que no cumplieron con las exigencias en el tiempo establecido.

Tampoco deberían acceder a los documentos en cuestión físicamente, pudiendo considerarse el hecho de que los tomen en las manos como un secuestro de los mismos, por lo que el ciudadano debería limitarse a exhibirlos convenientemente y los Agentes solamente a observarlos. Ahora bien: ¿Quién se anima a actuar así ante el aire generalmente prepotente de estos señores? La escuela de la “autoridad mbareté” y el concepto “autoridá hace lo que quiere” aún tiene resabios en los agentes de la Policía Nacional y también la Caminera, aunque hay que decir que el comportamiento y la educación de los conductores dejan a su vez mucho que desear.

Varias inconsistencias hasta aquí… Ciertamente, no se toma a mal una prórroga para el cumplimiento del pago, pero, habiendo podido hacerlo cada ciudadano con varios meses de antelación ¿qué cambia con la prórroga, salvo incentivar el hábito de no cumplir las obligaciones en tiempo? En Paraguay y en China, el concepto plazo significa lo mismo, solo que aquí somos resistentes a cumplirlo. Por otro lado, el plazo del siguiente impuesto no es prorrogado, así que solamente se acorta el tiempo para pagar el importe correspondiente el año próximo.

Y una más: No existe la obligatoriedad de que cada ciudadano tengo el registro de conducir habilitante de su lugar de residencia y/o trabajo, como así tampoco la habilitación respectiva. Y, en la mayoría de los casos, el Municipio habilitante no es el mismo en ambos documentos… un sinsentido total. Por varias razones, que van desde “no voy a colaborar con esta Municipalidad que tiene más de 8000 funcionarios y presta pésimos servicios”, pasando por “allí el Jefe de Sección es mi correlí y me hace figurar el año como si fuera un modelo más viejo”, hasta “tengo un primo que trabaja allí y me consigue en dos patadas”, la mayoría de los paraguayos entramos en la categoría mencionada: Registro de conductor de un municipio y habilitación de otro, y de tan común que es esto, ya no nos avergüenza.

De esta forma, miles de vehículos pagan el impuesto en ciudades aledañas, e incluso mucho más lejanas, pero ingresan diariamente a Asunción, con el consecuente deterioro de las calles, tráfico congestionado, estacionamiento colmado y otros males. La Ley de Capitalidad existe, pero no puede funcionar como marco legal si no se articula con las demás regulaciones correspondientes.

También, se suma a tantas inconsistencias la falta de criterio para cobrar el tributo, algunos Municipios realizan mínimos controles técnicos, otros, directamente ninguno. En algunos, revisan los accesorios obligatorios, en otros basta con adquirir uno de ellos, convenientemente exhibidos para la venta en el propio patio comunal. Y un Volkswagen Gol –que pesa menos de 1000 kilos- modelo 2021 pagará un monto más alto que una camioneta de 2200 kilos modelo 2012. Señores Intendentes, a su criterio: ¿Cuál vehículo destruye más las calles por las que transita, ocupa más lugar en el tráfico y también en los sitios para estacionar?

Particularidades del parque automotor paraguayo y todo lo que implica: También encontramos –dentro de este irresponsable análisis que me permito compartir- una enorme cantidad de vehículos que claramente no deberían estar transitando. Con chapas que aparentemente están hechas de materiales que pretenden ser similares a las originales, humeando como locomotora a leña, con claros problemas de dirección o tren delantero, por lo que se puede inferir que tienen además muchos otros problemas mecánicos, a cambio del vil y carente de análisis alguno pago del canon, todos los rodados son iguales bajo el sol en la corrupta democracia del Paraguay.

Y así continuamos, atrasadísimos en el pelotón; mientras en otros países se instaló hace años el leasing de vehículos, aquí florece la oferta de autos en venta. La movilidad eléctrica está súper avanzada en vecinos de la región, y aquí está recién en pañales. La transferencia es apenas un papeleo mínimo en otras latitudes, mientras que aquí requiere de una escritura pública ¡y aun así se presta al fraude! Resta, hacer lo que está al alcance de cada uno, manejar vehículos debidamente habilitados, pagar el Seguro y considerar, como herramienta válida de defensa civil, votar por el candidato que incluya el estudio y soluciones a esta problemática en su Plan de Gobierno.