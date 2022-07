Los baches de Nenecho

Un ejemplo claro es lo que sucedió hace días, el caso de un biólogo ciclista que andaba pedaleando terminó cayendo en un hoyo rompiéndose tres costillas y la clavícula. Hasta ahora, el ciudadano ecologista no puede trabajar por los dolores que sufre, ¿pero a quién reclama? ¿a Nenecho que no soluciona nada? Y este caso no es uno aislado, sino que existen numerosas denuncias en las redes sociales de accidentes, golpes por culpa de falta de mantenimiento de las calles.

La lista de los afectados es bien extensa y la ciudadanía se siente impotente ante tanta desidia. Asimismo, estas constantes quejas sin solución ya se vuelven normales. En otros países hasta es posible pedir el resarcimiento de daños. Varias son las razones, las calles deben estar en perfectas condiciones porque el ciudadano paga sus impuestos para que se mantengan.

En Asunción también se puede denunciar, pero este papeleo generará más dolor de cabeza. Qué triste recibir a turistas extranjeros en una capital llena de cráteres, por demás cubiertos con agua maloliente que genera arcadas. A veces hasta da vergüenza mostrar fotos de las calles asuncenas, porque dejan mucho que desear.

Y para que Nenecho no termine enojado con este comentario, porque se pone nervioso y le desafía a cualquier persona que habla de sus baches, debe saber que no el único problema que padecemos.

No necesitamos su enojo ni un enfrentamiento “mano a mano”, sino que comience a solucionar esta grandiosa queja. Nenecho, la Essap es tu enemiga principal al romper las calles asuncenas. Se reconoce que, al menos, la Municipalidad de Asunción trabaja en el mantenimiento de algunas calles, pero después de días, aparece un equipo de la Essap y comienza a taladrar. ¡Al final la calle termina peor de como estaba!

El tiempo corre, Nenecho y parece que tus movimientos no están fríamente calculados. Antes de que las calles empeoren cada día más y se extienda la lista de las víctimas de los hoyos, ¡ponete las pilas! Recordá que vos tenés que solucionar este problema como sea, pues no aparecerá un Superman u otro héroe que comenzará a arreglar los cráteres. Una vez más Nenecho, ¡ponete las pilas!