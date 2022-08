Feliz año, ABC Color.

No solo se introdujo el color sino también la nitidez fotográfica nunca antes apreciada en el Paraguay en un periódico. Estas y otras innovaciones –el tamaño del diario, diagramación, tipografía, distribución, etc.- pronto lo ubicaron en la preferencia ciudadana. No fue fácil, desde luego. Mucho trabajo, preocupaciones e incertidumbres precedieron al éxito.

Desde que a Aldo Zuccolillo se le prendió la idea de sumar un periódico, todo fue multiplicación. La única resta fue el pesimismo. Un técnico chileno había sido contratado para estudiar el mercado y encontró que no había lugar para otro periódico. Su recomendación fue que se enterrara el proyecto. Zuccolillo le respondió: “No hay vuelta atrás” y siguió adelante con una montaña que tenía que remontar: El diario “La Tribuna”, poderoso medio a cuya sombra ningún emprendimiento nuevo crecía, no porque la incipiente competencia fuera inferior: “La Tribuna” manejaba la distribución con mucha astucia y poco escrúpulo.

Pronto ABC Color se ubicó en lo más alto de la preferencia de los lectores. No sólo por su novedad técnica; por encima de todo, por su línea editorial que defendía las libertades públicas y atacaba la corrupción en los organismos del Estado.

Esta decidida actitud le valió el enojo de la dictadura. Por una simple resolución del Ministerio del Interior, apoyada con entusiasmo por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, el 22 de marzo de 1984 se consumó la clausura del diario, pero no se destruyó la semilla que había sembrado en la sociedad para su liberación.

Como era de esperarse, el silencio del diario resonó en todas partes y permitió que muchos gobiernos, organizaciones políticas, sociales, etc. se interesaran por lo que sucedía en el Paraguay.

Desde la perspectiva dictatorial, se entendía la arbitraria medida. Con Edwin Brítez hemos recopilado muchos de esos editoriales en un libro “Por qué clausuraron ABC Color”. Eran fuertes denuncias contra la corrupción en todas las entidades del Estado. Antes del cierre “por tiempo indefinido”, ya venía soportando fuertes represiones como el apresamiento de su director, de varios periodistas, la retención por muchas horas en los puestos de peaje de los vehículos que llevaban el diario al interior; se le hacía faltar papel y tinta mediante trámites burocráticos indebidos.

Con estas arbitrariedades la dictadura quería proyectar su fortaleza, pero no hacía sino exhibir sus debilidades, su miedo al poder de la palabra, consciente de que se estaba aislando de la comunidad internacional, la que por muchísimos años se hizo la desentendida ante los atropellos a los derechos humanos, traducidos en torturas, asesinatos, desapariciones, exilios, etc. de dignos ciudadanos que soñaban con un país donde se pudiera vivir sin terror y sin degradación moral. Esta degradación incluía a los que aplaudían la bárbara medida de clausurar un periódico solo porque su línea editorial no coincidía con la prédica engañosa de la dictadura que se llenaba la boca de justicia, paz, desarrollo, democracia sin comunismo, etc.

Además, la arbitraria resolución del Ministerio del Interior vino a reconocer la fuerza que ABC Color llegó a tener en la opinión pública. Para llegar a este nivel no fue fácil el camino andado. Mucho trabajo, mucha disciplina, mucha convicción, mucha fe en la patria que le costaron cinco años de riguroso castigo. Hubieran sido más años sin el golpe de febrero de 1989 que tumbó a la dictadura.

Feliz año, ABC Color.

alcibiades@abc.com.py