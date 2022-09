Política y sociedad: cómo se producen los cambios

Por lo tanto, debemos seguir los acontecimientos con atención. Conocer a los pre candidatos y estudiar sus propuestas detenidamente. No ser fanáticos por los colores, los trapos, las polcas o tradiciones. La política que es un oficio noble buscando el bien común, debe encontrar nuevas formas y estrategias para llegar a la gente. La sociedad, por su parte, debe estar con juicio crítico para seleccionar y elegir a los más confiables.

La nueva manera de hacer política debe enfocar la realidad que vive el ciudadano común en las calles, la falta de trabajo, una economía en crisis, la suba de los precios de la canasta familiar, hospitales sin camas y sin remedios, una educación mediocre y la inseguridad en todas partes. Todos estos problemas eternos, deben ser abordados con seriedad para encontrar respuestas viables y sustentables. No basta con tener buenas intenciones, hay que saber las técnicas, procesos y estructuras. Y llegado el momento rodearse de un equipo inteligente, honesto, capaz y patriota.

Es tan difícil realizar los cambios?. Venimos arrastrando la plaga de la corrupción desde hace décadas sin poder terminar con ella. La corrupción enriquece a unos pocos mientras empobrece a la mayoría. Un pequeño porcentaje de ciudadanos de primera clase acapara la fortuna, con residencias costosas, autos lujosos, fiestas fastuosas, estancias, aviones privados y llevan vida de reyes. Mientras el pueblo trabaja de sol a sol para pagar sus impuestos y costear a grupos de descarados y sin vergüenzas. Esta situación no da para más y en horas de elecciones, es momento de reflexionar sobre presente y futuro. Caso contrario, si nos cruzamos los brazos y permanecemos callados, nos esperan otros 5 años de lo mismo.

Basta ya de discursos mentirosos. Basta ya de contenidos vacíos y superficiales. Basta ya de considerarnos infradotados intelectuales, estúpidos, ignorantes y manipulables. Ya no somos dóciles borregos, con trapitos de colores al cuello, que hacen hurras, cantos y bailes, denigrando el verdadero sentido de hacer política. El pueblo, por más humilde y sencillo que sea, sin ir a la Universidad, palpa la realidad en carne propia y la asimila con total crudeza. Le duele horrores pero calla hasta cierto punto. Cuando no puede más, explota y las consecuencias pueden ser terribles. Pueden sobrevenir las transformaciones y revoluciones que cambian toda la historia.

Política y sociedad no pueden ir separadas. Para un crecimiento a todos los niveles deben apoyarse mutuamente, con absoluta equidad. En las capas sociales entramos todos los ciudadanos que nacimos en este país, trabajamos con honestidad, pagamos los impuestos y votamos en elecciones de intendentes o presidenciables. Con derechos y obligaciones, contamos con voz y voto para participar en una democracia donde manda la mayoría.

La clase política no puede entonces convertirse en una monarquía. Debe bajar hasta las clases más desprotegidas para ofrecer soluciones reales no hacer caridad ni regalar puestos privilegiados a parientes, amigos o amantes. Esa no es su misión. Para modificar estructuras obsoletas, corruptas e ineficaces, necesitamos gente limpia, preparada, transparente y patriota.

Una reserva moral totalmente confiable requiere la política y la sociedad hoy día. Las mejores personas que hayan demostrado con acciones y no palabras. Queridos compatriotas, estamos en horas decisivas. Es momento de reflexionar y tomar determinaciones. Nuestros hijos y nietos merecen un futuro mejor. Hay que pensar mucho y no permitir que los sinvergüenzas sigan en el poder robando, ostentando su dinero mal habido y riéndose del pueblo.

