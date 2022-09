¿Quo vadis, Partido Colorado?

Sin embargo, deberían considerar que en sus elecciones internas del 18 de diciembre, tendrán que optar como nuevo líder nacional, de un lado, por un joven con nula tradición partidaria, en realidad un exliberal, puesto como candidato por cuestiones de marketing político. Por el otro, un pastor cristiano, también de escasa tradición partidaria y elegido de apuro como candidato por decisión personal del presidente de la República.

Además, quien eligió a Santiago Peña como candidato a presidente es el expresidente Horacio Cartes, apuntado como corrupto por el gobierno de Estados Unidos, vinculado por ellos al terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.

Y quien eligió al pastor Arnoldo Wiens es Mario Abdo Benítez, mandatario que en menos de un año concluirá su mandato con gran desgaste y percibido como flojo, falto de carácter y de decisión.

Los candidatos a vicepresidente de cada uno de ellos revela también las intenciones y objetivos de quienes los colocaron ahí.

En el caso del cartismo, Pedro Alliana era un ignoto dirigente, hasta que el entonces presidente Cartes lo eligió para presidir el Partido Colorado, cargo en el cual no demostró ninguna actitud especial y que hasta ahora sigue desarrollando sin ninguna trascendencia.

En el caso del oficialismo, Juan Carlos Brunetti, exministro de Educación, al que no se le nota ninguna cualidad significativa y parece un simple acompañante de la fórmula, elegido por el vicepresidente de la República Hugo Velázquez y confirmado sin dudar por Wiens, dando la sensación que daba lo mismo que fuera él u otro.

En cuanto a los “líderes”, responsables de haber elegido a estas duplas, su futuro inmediato no parece halagueño.

En el caso del expresidente Cartes, su señalamiento como “significativamente corrupto” le impide salir del país, por el riesgo de ser apresado por el gobierno de Estados Unidos de América o del Brasil, donde se están tramitando causas judiciales en su contra. Se habla de la posibilidad de que le caigan más sanciones, esta vez de carácter económico o, directamente, un pedido de extradición. Sobre su futuro político, nadie se atreve a mencionar que tal cosa exista, pese a candidatarse a presidente del partido.

En tanto, Mario Abdo Benítez, cuando termine su mandato pasará prácticamente a ser un expolítico. Si gana las elección interna en diciembre y se convierte en presidente del Partido Colorado, no podrá asumir hasta agosto de 2023. Además, su eventual victoria solamente se daría por una masiva votación de los mismos colorados contra Cartes y no por sus propias cualidades. La forma en que termina su administración no parece darle chances de aspirar a otros cargos en el futuro.

Con este panorama, lo malo es que si los afiliados colorados buscan nuevos referentes y líderes entre los actuales dirigentes partidarios, no es mucho lo que puedan encontrar.

Tal vez, si la crisis se hace evidente en forma de una derrota electoral, sería un punto de inflexión para apuntar a nuevos rumbos políticos o hundirse definitivamente en la decadencia.

Y si, pese a todo, consiguen una victoria electoral, solo demoraría el declive al que sus mismos dirigentes lo vienen conduciendo.