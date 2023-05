Desde las designaciones de “significativamente corrupto”, especialmente del expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez, llama la atención cualquier estratégico movimiento norteamericano en Paraguay, y que no es de menos.

Y llama la atención no solamente de la prensa y la ciudadanía en general, más todavía de aquellos despavoridos de la lupa norteamericana. Que tienen miedo de que sus sucios juegos sean destapados y que ya no puedan operar. Sí, acá hay más políticos que deben ser investigados y es necesario que les caiga el susto para que dejen de robar descaradamente al pueblo y aprovecharse del gobierno.

A través de las diarias publicaciones periodísticas es más que evidente que los políticos solamente se destacan por su deshonestidad y su egoísmo, falta de patriotismo y empatía. Estos, si ya no tienen un “quédate quieto” van a seguir vendiéndose y aprovechándose para ganar más dinero y poder. Lastimosamente sufrimos de un sistema de justicia pusilánime que está enroscado más a la corrupción y que hace que estos “honorables” sean cada vez más impunes ante hechos tan sucios mezclados de narcotráfico y terrorismo.

La calamitosa desidia del país y la falta de inversión genera una situación deplorable en diversos sectores del país, y que se viene arrastrando por décadas. Genera además un ambiente político - económico en el que se debe mendigar por donaciones o millonarios préstamos a gobiernos o bancos de desarrollo para realizar obras mal hechas.

No digo que no sea importante el apoyo externo, sino que no debería ser indispensable para un rumbo correcto de Paraguay. Es más, los apoyos son estratégicos para la lucha de pestes que afectan al crecimiento entre ambos países, y eso está haciendo Estados Unidos en Paraguay.

Tal vez muchos cuestionan la presencia de autoridades externas a nuestro país, pero realmente es necesario. Estados Unidos es como nuestro hermano mayor, que nos ayuda y nos acompaña para el urgente fortalecimiento político y económico del país.

