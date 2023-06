Inocencia criminalizada

¿Qué entendemos por educar? Cuando no podemos escuchar lo que sienten, lo que quieren y dónde se sienten más cómodos. Cuando la palabra no significa nada. Mientras escuchamos y leemos todo tipo de análisis en contra del comportamiento del adolescente del Guairá, no nos ponemos a pensar en la responsabilidad de los padres. ¿Hasta qué punto nuestras ansias de querer aparentar ser una “familia modelo”, o la “vergüenza” de que tu hijo deje el colegio y se dedique a trabajar en la chacra, en un tractor puede ser algo que no se pueda aceptar? ¿La mirada de la sociedad importa más que los sentimientos de los adolescentes? Pensar diferentes fue siempre una actitud criminalizada.