Política y salud pública

Dejó el cargo sin siquiera llegar a asumirlo. En pocas palabras, el doctor González dijo que los pacientes oncológicos representan costos altísimos para el Estado y que por lo tanto, hay que dar tratamiento solo a los que más posibilidades de vivir tienen. A los terminales hay que ofrecerles algo paliativo.

Tremenda fue la reacción de la opinión pública y sobre todo de los familiares de enfermos de cáncer. Algunos colegas médicos se opusieron al dicho del doctor González y señalaron que esas afirmaciones no responden al juramento hipocrático de defender la vida hasta el último momento.

Los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, también nos sentimos lastimados por tan desubicadas expresiones del facultativo.

Quién se iba a desempeñar como Ministro de Salud, perdió esa oportunidad por no pensar dos veces lo que iba a decir. Se equivocó muy grande al no mostrarse empático y misericordioso, como lo debe ser un profesional que lucha por la salud y la vida. Los familiares de esos enfermos, se sintieron muy angustiados ya que tienen esperanzas de ver la recuperación de su gente, aún en la más difícil situación. Ya que el presupuesto para salud no alcanza, los familiares venden todo lo que tienen, hacen rifas y polladas, porque no pueden costear un tratamiento en hospitales de Brasil, Argentina o Estados Unidos.

La situación de la salud pública en Paraguay, es calamitosa. No hay nada en los hospitales. Ni cama ni remedios. No hay medicina preventiva, mucho menos curativa. Parte de esa culpa la tiene la corrupción, que hasta en tiempos de pandemia, se robó todo. Mucha gente podía salvarse, si el gobierno da prioridad a la salud de sus compatriotas. Para eso está el dinero de los impuestos, los préstamos, los royalties y las donaciones. Cuánta plata se recibe, pero va a parar todo en los bolsillos de políticos y autoridades. Pobre del enfermo que sin dinero va a parar en los hospitales.

Sus chances de sobrevivir son escasas.

Quién tiene la culpa de esta dolorosa realidad?. La gente que vota siempre por los mismos sinvergüenzas o los gobernantes mentirosos y corruptos?. Ambas partes tienen su cuota de responsabilidad ya que hace 76 años el partido colorado tiene a su pueblo en el más absoluto abandono en un derecho humano tan fundamental como es la salud y la vida. Y los electores que se resisten al cambio y admiten esta estructura vieja, inservible y corrupta. Los dos sostienen este estado de cosas que no da más y no ofrece ninguna respuesta a las necesidades de la mayoría.

El doctor Felipe González dijo que tenemos que madurar y ser sinceros. No hacernos de falsas expectativas porque no hay recursos suficientes. Los familiares recurren a amparos y llegan hasta la Corte para conseguir remedios y camas para sus enfermos. Aun así no lo consiguen, pese a que la Constitución Nacional defiende la vida y los políticos en sus campañas proselitistas prometen hospitales de primer mundo y hablan de estar a favor de la vida y de la familia. Dicen que vamos a estar mejor cuando que cada vez estamos peor en todo sentido. Y nuestros compatriotas mueren como moscas en los hospitales.

blila.gayoso@hotmail.com