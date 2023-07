La degradación de las instituciones

Aristóteles enseñaba, expresa el citado autor, que la actividad es un movimiento del ser hacia la propia entelequia; su estado de perfección. Todo lo que existe persigue su entelequia.

Y esta previa introducción recurriendo a tan distinguido escritor la hago en atención a lo que ha venido aconteciendo con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en la elección de sus miembros y en particular de su pdte. Todo lo contrario. Públicamente no se puede promocionar ni validar a personas cuyas actitudes y cuyo comportamiento no son validables. Esto en una sociedad sana no es tolerante.

Un ideal colectivo, de toda sociedad en evolución, es la de tener a los mejores individuos en los órganos de administración del estado y en particular en aquellos de trascendencia tal como lo es el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Pareciera ser que este órgano tiende a politizarse partidocráticamente, por la propia proclividad ínsita del sistema hacia la “politización”, todo lo cual impide, lamentablemente, meritaciones objetivas y ponderadas por la designación de quienes posean la “excelencia” indispensable para mejorar el sistema de justicia.

Merece recordarse al gran procesalista Humberto Podetti, cuando afirmara sarcásticamente, que para ser Juez de la Nación se requería poseer el título de abogado y contar con una “buena cuña política”. Las últimas designaciones nos muestran la veracidad de ello y las que se vienen ni qué decir. No se precisa poseer relevantes y reconocidas cualidades intelectuales y morales. Hoy basta ingresar a los mediocres “con cuña”, con el abandono y la postergación de destacados y responsables juristas que vienen siendo discriminados, a quienes paradójicamente, no son elegidos por no tener la “cuña política” o el padrino o el dinero o el pañuelo colorado.

La clase política paraguaya, quizás la peor en toda su historia, enerva las interferencias del “amiguismo”, o del “partidismo”. No entiende, no le importa que es indispensable la participación de aquellos que viven inmersos en la “cuestión judicial”, como los profesionales del derecho, de aquellos que conocen de cerca la realidad judicial, porque la viven, la padecen y la conforman todos los días. No le importa la información necesaria sobre las calidades humanas y éticas, sobre la capacitación jurídica y la laboriosidad del candidato. No le es importante saber “quién es quién” para servir correcta y eficientemente a la Justicia. La semblanza impúdica... mayoría indecente... se place en la corrupción con alianzas impúdicas que producen una maquinaria destructora, por ello es que somos un país donde la justicia siempre ha sido elusiva a los pobres. Un país donde la justicia siempre ha estado al servicio de los corruptos, corroida por jueces venales y políticos que trafican influencias de un tenor brutal.

Sentado ello, es de toda lógica que si los integrantes propiamente políticos y de la horma descripta llegan a predominar en su composición, como es evidente pasa, el sistema seguirá tan politizado, lo que garantizará que las corruptelas, la deshonestidad, la descomposición judicial no sean erradicadas y cualquier crimen será pasado por alto si el culpable tiene algo que ofrecerle a quien controla el poder, implicando ello decirle a las víctimas que su estatus es todavía el mismo que nuestro país ha reservado siempre para los excluidos: la marginalidad, la indiferencia del poder, la condición de instrumento para las negociaciones entre los poderosos.

