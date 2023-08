Amigo mi gran amigo

No hay una explicación clara acerca de qué nos atrae del otro, o qué ocurre para que nos sintamos tan a gusto en compañía de alguien. Hay amistades que se van forjando a lo largo del tiempo, y que hasta precisan de pruebas para confirmarse, mientras que otras surgen de forma bastante espontánea. Dicen que los amigos son como hermanos que uno elige… y de esto no hay ninguna duda. Con los amigos podemos llevarnos muy bien, pelearnos de tanto en tanto, no estar de acuerdo en todo, compartir mucho tiempo juntos como también distanciarnos por periodos prolongados, para volver finalmente a encontrarnos en algún momento.

Hay amistades verdaderas y otras que no lo son, como también amistades que sencillamente se acaban. También están las amistades por interés, que pueden ser de una o ambas partes, y otras que son peligrosas. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, y por allí escuchamos también que el mejor amigo de un colorado es otro colorado. Sobre esto último, una foto del General Andrés Rodríguez abrazando al Gral. Stroessner como que nos llama a reflexionar sobre la importancia de estar seguros antes de decir “kóa che amigoité”.

Se puede adherir o discrepar con quien opina que amigos se pueden encontrar a la vuelta de cada esquina. Pero lo más seguro es que en realidad sean más bien cuates, conocidos o contactos para hablar de cosas o pasarla bien de cuando en cuando, y difícilmente podría uno fiarse demasiado de ellos, sencillamente porque falta el ingrediente esencial como lo es el conocimiento profundo del otro. “Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro”. Eventualmente, esperamos demasiado de ellos, y puede que nos lleguen a decepcionar: También estos sentimientos forman parte del vínculo. Los amigos nos facilitan la vida, ya que a través de ellos creamos lazos con los amigos de ellos y otras personas, y también nos meten en problemas, como cuando nos quedamos pegados a causa de actos incorrectos que pudieran haber cometido y nos asocian con ellos. Como se ve, no hay un libreto escrito para cada caso.

Hace un par de años, lamentamos la pérdida del Dr. Artemio Bracho, connacional fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad e Ideólogo del Día Internacional de la Amistad, efeméride que fue reconocida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011, proclamando el 30 de julio como su día mundial. En esa fecha concelebramos en todo el globo (por lo menos en Occidente) ese sentimiento desinteresado que es capaz de unir a personas muy distintas entre sí, romper las fronteras y tender lazos solidarios. Su simpleza y carencia de formalidades confieren poder a su naturaleza, basada en la bondad e incondicionalidad.

Hay amistades que perduran y se mantienen activas mientras que otras parecería que languidecen y se sostienen apenas por un hilo, las hay intensas como también reposadas y en equilibrio, hay amigos que dieron su vida por el otro y quienes rehuyeron la responsabilidad en un momento apremiante, también hay amistades laborales que tienen un contexto diferente a aquéllas que se forjaron en la niñez o juventud. Hay quienes hacen mal uso apoyándose en una amistad para fines inapropiados, pero también hay quienes compran de esa manera a los amigos. “Pensé que éramos amigos” dijo disgustado aquél que, retirándose airado, hizo escuchar a todo el mundo su versión de que no había obtenido lo que quería a causa de la persona a la que antes consideraba su allegado cercano. Sobre esto, cabe acotar que tendemos a esperar mucho de los amigos, quizás hasta demasiado.

Sobre la amistad y las expectativas que nos genera, fueron y siguen siendo válidos los versos del gaucho Martín Fierro que dicen “Al que es amigo, jamás/lo dejen en la estacada/Pero no le pidan nada/Ni lo aguarden todo de él/Siempre el amigo más fiel/Es una conducta honrada”. Además de la prosa florida y agradable de leer, las enseñanzas contenidas en estos versos son indiscutibles en cuanto a la fidelidad absoluta, que no debe sin embargo esperar ninguna reciprocidad en la amistad verdadera.

¡Feliz Día del Amigo!