Sobre hacer oposición de verdad

Comenzando por el lugar donde debía desarrollarse: que fue propuesto y definido en una primera sesión del Directorio del partido en un local en Fernando de la Mora. Días después, en otra sesión del Directorio, pero ya bajo la presidencia del titular liberal, fue cambiado el lugar que se había decidido en primera instancia por otro. Es decir, no pudieron o no quisieron ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como eso.

De esta forma, además de haber perdido –como hace años no ocurría- bancas y por ende porcentajes en ambas Cámaras, estos señores se dan el tupé de pelear por nimiedades. La cosa no terminó allí: Mientras que en el orden del día establecido por el Directorio en una sesión se tocaba el pedido de renuncia al Presidente, aquél manda redactar otro orden donde no se incluye ese punto. Es decir, este buen señor perdió como nunca y por tercera vez consecutiva pero no está dispuesto a ceder la titularidad de la golpeada agrupación política.

Es cierto que es mucho más fácil opinar desde la comodidad de la victoria, pero también en la derrota hay que saber estar a la altura. Hace muchos años, apenas devenida nuestra democracia, mal aprovechada y conseguida más por “gracia” que, por méritos genuinos, al perder la oposición las primeras elecciones nacionales escuché decir a un viejo conocedor de las artimañas locales, refiriéndose a la presunta fuerza electoral del PLRA “En Paraguay no existe oposición, Stroessner se encargó de mantener gordos a sus líderes en la llanura, de forma tal que no trabajaron en 35 años”. Todavía joven y crédulo, quise oponer cierta resistencia a esas aseveraciones que me parecieron –en ese momento- hasta cínicas.

Lastimosamente, el tiempo y las circunstancias dieron y siguen dando la razón a este señor. No existe la oposición desde el PLRA, solamente una forma de hacer política que tiene como único argumento denostar contra el partido en el poder, sin ofrecer alternativas diferentes y, a juzgar por su comportamiento cívico, tampoco en condiciones a corto plazo de desarrollarlas para ponerlas en práctica.

Una historia de gloria y artífices sobre los cuales refundar sus cimientos y su mística no les faltan: La gran figura de Eusebio Ayala, que está mucho más cerca en el tiempo y memoria de los paraguayos que el centauro colorado, además de haber ganado desde la civilidad y la correcta administración de la cosa pública una guerra internacional se yergue incólume, gozando de la simpatía incluso de sus adversarios políticos.

La oposición, entendida como la unión de personas o grupos que buscan fines contrapuestos a aquellos perseguidos por los sujetos o agrupaciones que detentan el poder político o económico, no se reduce solo a oponerse al mismo sino a obrar y actuar en contra más allá de la mera semántica carente de contenido real. Así, la verdadera oposición discute, construye, demuestra que lo distinto es también mejor, y ayuda de esta manera a depurar la clase política.

No es el caso paraguayo. Las pocas veces que la oposición tuvo y tiene la oportunidad de ocupar puestos de poder, demuestra los mismos vicios –o hasta peores- que aquéllos a quienes tanto ataca. Como que la oposición se basa justificándose única y exclusivamente en la incomodidad de saberse alejada de los sillones del poder, y una vez instalada en aquéllos, no es capaz de mostrar diferencia alguna.

Un contrasentido absoluto. El Presidente del Partido Liberal, igual que esos mita´i pichados que pierden un partido en la canchita del barrio, pretende echar a todos los jugadores de su equipo de la cancha, como si fuera suya en exclusividad. También se queda con la pelota sostenida firmemente bajo su brazo, incapaz de compartirla con nadie más y creyéndose el único capaz de meter goles, aunque yerre en todos los juegos y desde todas las posiciones.

Imposible para cualquiera y en este caso en particular para la agrupación política que debiera asumir con real compromiso la enorme responsabilidad de hacer de contrapeso al partido en el poder, obtener resultados distintos a partir de las mismas prácticas, que a pesar de los fracasos se aplican una y otra vez.

La falta de recambio de la clase dirigencial no le hace bien al país. Por el bien del Paraguay, que bien les vendría a los liberales, al igual que el ave fénix, aprovechar este momento en que tocaron fondo como nunca para tomar impulso, depurar el partido, deshacerse del lastre que solamente incomoda y resurgir para ocupar el lugar que merecen y les corresponde en la escenario político paraguayo.