Todavía hay mucho por hacer

No estuve en ABC desde el inicio, pero desde el comienzo el diario fue un medio diferente, con valores agregados respecto a los anteriores y a los existentes. No fue fundado por ningún partido político, por ningún jefe partidario o movimiento político ni ideológico, tampoco por ningún gremio empresarial. Fue fundado por un empresario innovador, diferente también a los empresarios típicos de la época, que hacían fortuna asociados con el Estado y los gobiernos de turno. Aldo Zuccolillo encontró inicialmente oposición, inclusive en su padre, para este emprendimiento. No obstante, decidió correr el riesgo y luego logró el apoyo pleno de su familia y de la sociedad.