Política y Karai Octubre

Según la tradición, jamás hay que perder esta costumbre. No hace falta que nos señalen la importancia de la fecha puesto que casi todos somos adictos a la comida y los karu guasu nos encantan precisamente porque vivimos tiempos de vacas flacas. En el campo, al iniciarse este décimo mes del año, la provisión de maíz, mani, poroto y lentejas, se va agotando en los galpones y depósitos; recién en noviembre se producirán nuevas cosechas. Por eso temen a este duende maligno, pájaro de mal agüero. Y nosotros, creemos cualquier cuento, con tal de poder comer bien grande y más todavía si vamos a saborear a costa de los vecinos.

En realidad no necesitamos ningún mito ni leyenda. En el escenario nacional aparecen varios karai octubre, pícaros y oportunistas; sinvergüenzas y caras rotas que hambrean a la gente. Son los políticos vividores eternos que no se cansan de esquilmar las arcas del Estado. Cada vez están más ricos, mientras el pueblo se debate en la miseria. La nueva camada que entró el pasado 30 de abril, ya está mejor. Ya espantaron a la malaria y la hambruna de sus casas enviándolas a las nuestras donde con el sueldo mísero ya no llegamos a fin de mes. Esa es la pura verdad.

La canasta familiar de productos básicos está por las nubes. Y si sube el combustible, los precios de los artículos de alimentación volverán a subir. La carne no se puede consumir por sus precios exorbitantes. Lácteos y panificados registraron aumentos de precios. No hablemos de frutas y verduras que son inalcanzables. No sabemos cómo una familia humilde con tantos hijos se va a poder alimentar bien en esta situación. Si los niños no se nutren correctamente, no pueden tener capacidad para estudiar y aprender. Tampoco, más adelante van a poder trabajar. Es patético. El sábado a la tarde me tocó ver sobre Chile y Piribebuy un hombre rebuscándose en bolsas de basuras.

Con esta situación, no es raro que aumente la cantidad de adictos, asaltantes y diferentes clases de delincuentes que atacan en las calles, los negocios y las casas. Si esto no se soluciona, preparando a los jóvenes para oficios y trabajos, muy pronto, asaltarán los supermercados. El gobierno tiene que elaborar urgente un programa para que las familias puedan tener sus huertas y crías de gallinas en el interior, para auto consumo y para que no pasen hambre. Los intendentes y concejales ya tienen su mira en los próximos períodos qué están haciendo por su gente?. Les cuidan en su salud y nutrición?. Muy pronto volverán a pedir votos. Y por una bolsa de arroz no creo que la gente venda su conciencia. Hagan bien sus trabajos y no sean corruptos si pretenden seguir en la palestra política. El pueblo ya no les va a perdonar ninguna transfugeada.

Lo que más tiene que cuidar el gobierno es la salud nutricional. Con buena calidad de los productos y a precios accesibles. Somos un país riquísimo y es una pena que nuestras autoridades sean tan corruptas y convierta en miseria un país que es gran productor de alimentos. Ni un paraguayo en esta tierra bendecida por Dios ´puede pasar hambre. Ningún compatriota Tiene que rebuscarse en la basura. Les digo a los políticos sinvergüenzas.