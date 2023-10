Solución parche

Desde la misma secretaría de Estado, se reconoce que una de las soluciones al problema de la salud en el Alto Paraguay pasa por la posibilidad de dotar a los hospitales de la zona del concurso de médicos especialistas. El drama es que no se consiguen los profesionales que se interesen en trabajar en el departamento.

La solución a este dilema pasa por la falta de voluntad de las autoridades, ya que no ofrecen incentivos económicos que alienten a los médicos especialistas a brindar sus servicios por estos lejanos lugares.

Actualmente, un vínculo ofrecido por el Ministerio de Salud es de G. 4.600.000, monto que percibe un médico, sea especialista o no y, por lo general, pueden acceder hasta a tres vínculos. O sea, no existe ninguna diferenciación salarial, entre el profesional especializado y aquel que no tiene especialidad alguna, tampoco existe plus salarial por distancia.

A esto se le suma que desde la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem), institución donde se gradúan los médicos en las diferentes especialidades, aquellos estudiantes que realizan el último año de la carrera, o sea, la pasantía rural, por lo general rechazan venir por estos lugares, precisamente por la falta de este incentivo económico.

Si existiese una voluntad política desde el mismo gobierno, en duplicar el salario a los médicos especialistas que quieran venir a trabajar en el Alto Paraguay, se podrían ahorrar sumas millonarias que se destinan casi de forma permanente a la hora de realizar las evacuaciones de los pacientes, y lo más principal, salvar varias vidas.

Es tan difícil conseguir estos rubros para unos pocos médicos que de verdad vendrán a solucionar gran parte de la amarga realidad de salud de esta parte del Chaco; sin embargo, es tan fácil poder dar aumentazos salariales a unos cuantos políticos inútiles, con unas pocas excepciones.

calmiron@abc.com.py