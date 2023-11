Alliana presidente o peñismo post Cartes

Peña exhibió su falta de ejercicio político en una entrevista en la que tenía escenario a favor, lo que no evitó que dijera alegremente que fue objeto de una extorsión en relación al presupuesto general de gastos 2024, por parte de parlamentarios de su partido y opositores, al que cedió por un “objetivo mayor”. El trueque, según Peña, era la aprobación del presupuesto sin modificaciones a cambio de un aumento salarial para los 125 parlamentarios, así como para los miembros del Ejecutivo.

El presidente no dio nombres de quienes le propusieron el “negocio” y, obviamente, no los dará, con lo cual hace que la mayoría piense que fueron parlamentarios de su mismo sector.

Esto motivó que la bancada cartista del Senado fuera la primera en reaccionar diciendo que no aceptarían el aumento.

El episodio lleva a concluir que de nada le sirve al Gobierno tener mayoría propia y manejar las dos cámaras legislativas, presididas por dos cartistas, porque, evidentemente, no le responden.

¿A quien responden los parlamentarios colorados si no es al Ejecutivo? En el caso de los cartistas y sus satélites de la oposición, obviamente a su líder Horacio Cartes. Los colorados no cartistas juegan su propio partido, aprobando o rechazando leyes según sus intereses. En tanto, unos pocos opositores hacen oposición y, pese a ser minoría, molestan mucho al oficialismo.

Por primera vez, y de manera visible, se notó una tensión entre parlamentarios cartistas con el mandatario. Algunos, como el presidente del Senado, Silvio Ovelar; y el líder de la bancada, Basilio Núñez, salieron a desmentir a Peña y a “explicar” lo que quiso decir cuando dijo que lo chantajearon.

La conjetura más audaz tras el incidente fue que Cartes está molesto con su delfín por la falta de resultados favorables a su condición de declarado significativamente corrupto por los EE.UU. y también como supuesto autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, según la acusación del testigo clave de la Fiscalía colombiana.

Este presunto malestar del presidente del Partido Colorado también se habría originado en un pedido que hizo a Peña y que este le negó para nombrar a un senador colorado como embajador en Estados Unidos para “trabajar” por su caso.

Supuestamente, la negativa se debió a la carencia extrema por parte del oficialismo de gente idónea en el Congreso que se notó, por ejemplo, en el inaudito sostenimiento del senador Hernán Rivas y el diputado Orlando Arévalo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Se llegó a especular de que a corto o mediano plazo el cartismo reemplazaría a Peña por el vicepresidente Pedro Alliana, algo poco creíble ya que el escenario político saltaría en mil pedazos.

Lo concreto es que la situación de Cartes tras asumir Peña no solo no ha mejorado, sino que empeoró. No puede salir del país, no puede invertir en empresas internacionales y puede que las investigaciones judiciales contra él en Estados Unidos o Colombia empeoren su posición.

Igualmente, pocos creen, hasta ahora, que pueda haber un “peñismo” si Cartes es apartado del escenario. Sin embargo, en nuestro sistema democrático sucedieron tantas cosas increíbles que ningún escenario es descartable del todo.

