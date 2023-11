Política y casta privilegiada

Lo malo es que hay una casta privilegiada que acapara todo, los mejores lugares con salarios envidiables. Los chicos que fueron a concursar en Itaipú, se llevaron tremenda decepción ya que participaron al santo botón, siendo anulado después el concurso. Ahora, el caso se va a judicializar. Ya lo dijo Santi Peña en su campaña. No importa tu título universitario, lo que cuenta es que estés afiliado al partido colorado. Por eso cuando un par de meses de las elecciones ya empiezan a solicitar aumentos de sueldos. Eso no es solamente para el Parlamento, sino luego lo tendrán empleados de Gobernaciones, Municipalidades, puertos, Registro Civil o cualquier ente del Estado. Y los autárquicos igualmente como en Petropar, ocurrió hace días.

Mientras esta gente vive como reyes a costa de nuestros impuestos, el pueblo cada día vive peor. Se tiene que conformar con un sueldo mínimo, que muchos ni eso alcanzan. Los precios de la canasta familiar están por las nubes. La carne con precio exorbitante, lácteos, panificados y frutas que no podemos consumir. Tampoco verduras. Son carísimos. Qué pasa con personas enfermas que debe llevar una dieta estricta con integrales, productos light, pescados, frutas y verduras ecológicas. Sencillamente no pueden acceder a algo saludable por los costos que el gobierno no controla. Los niños necesitan alimentarse correctamente para poder estudiar. Los jóvenes y adultos para rendir bien en sus trabajos. Si no se le da esta atención, van a sufrir de desnutrición y esto lleva a las enfermedades. Luego irán a parar a los hospitales donde no hay un solo remedio. Y de que sirven los medicamentos sin una nutrición correcta. Es todo una cadena.

Las autoridades que dicen representarnos no asimilan la realidad de la gente humilde. SI aumenta la pobreza, los niños no pueden ir a escuelas ni colegios. Menos a la Universidad. Sube el número de delincuentes que se drogan, roban y asaltan. El embarazo de adolescentes también se acrecienta, por desinformación e ignorancia.

No pueden entender lo que ocurre, porque ellos viven en otro mundo con el dinero del pueblo, Tienen autos lujosos, residencias fastuosas, estancias y aviones privados. Y ya sabemos que no viven de sus salarios, sino de la plata que corre bajo la mesa. Ya salió en los diarios que el hermano del nefasto Bachi Nuñez se apodero de las tierras fiscales para vender a las inmobiliarias. Con razón hay tantos loteamientos nuevos, edificios enormes que están vacíos porque son lavados de dinero. En Remansito vip están involucrados algunos políticos y Bachi Nuñez, su feudo es Villa Hayes.

Se tienen que publicar las fotos de toda esta gente que se burla del pueblo. No les interesa su electorado que con muchas esperanzas fue a votar en las pasadas elecciones. No podemos generalizar ni meter en la bolsa a todos porque hay honradas excepciones que podemos contar con los dedos de la mano. Basta ya de privilegios, basta de tantas mentiras y corrupciones. Los ciudadanos honestos tenemos que denunciar y la Justicia debe actuar en forma ejemplar para detener esta situación que ya no se puede soportar.

blila.gayoso@hotmail.com