Política y canasta familiar

La canasta básica está compuesta por carne, lácteos, panificados, huevos, legumbres, yerba, azúcar, aceite, frutas, verduras, arroz y hortalizas. La lista puede incluir más cosas como artículos de limpieza o de higiene personal. En otros países incluyen gas, luz, electricidad, teléfonos, vestimenta, salud, zapatos, pasajes, educación y entretenimiento. Estas son igualmente necesidades esenciales que si bien no entran en la canasta, son fundamentales para vivir.

La carne, tanto de vaca, pollo o pescado, registraron aumentos en los mercados y automáticamente suben los precios de remedios o cosméticos porque aducen al precio del dólar o al combustible. Cualquier excusa sirve, hasta la guerra de Ucrania o Israel. Ni que decir si hay sequías o inundaciones en que se pierden los cultivos. La gente te dice que es por culpa de los cambios climáticos o el dengue, cualquier disparate y te enchufan el doble de su costo real.

No sabemos que metodología de cálculos utiliza el gobierno, lo cierto es que no coincide con nuestros debilitados bolsillos que a pesar de hacer magias, sencillamente no aguanta. Me imagino que los hogares humildes con muchos hijos, lo pasan muy mal. Con razón, aumenta la cantidad de drogadictos y delincuentes a diario. Los niños no pueden comer alimentos adecuados y no rinden en las escuelas. Dejan sus estudios y vagan por las calles. Están a la deriva. Hay personas que se rebuscan en la basura porque no tienen nada que comer. Y el gobierno no hace nada.

En años anteriores, los supermercados ayudaban con bolsas de pucheros y verduras a precios bajos que la gente de escasos recursos podía comprar para no sufrir hambre. El gobierno tiene que controlar los precios en este momento y no dejar que los comerciantes manejen a su antojo la economía de mercado abusando de los consumidores en forma escandalosa. El pueblo ya no da más.

Los ministerios deben enseñar a la población a cultivar sus chacras y criar animales para el autoconsumo, Tenemos tierra y agua propicias para las pequeñas huertas que pueden salvarnos de la hambruna con estas lluvias y tornados que nos azotan. Las autoridades están para eso. Las gobernaciones y municipios no hacen nada por los compatriotas pero a la hora de ir a pedir votos si van a estar de excelente humor y ánimo para embaucarlos nuevamente con sus mentiras.

Nuestro país es riquísimo. Nos perjudica la clase política que llega al poder para enriquecerse y llenarse los bolsillos para estar mejor. Nadie puede pasar hambre en el Paraguay si las autoridades se ponen a trabajar más y robar menos. La calidad de vida debe ser excelente en salud nutricional. Falta voluntad política y patriotismo. La Revolución Francesa se produjo por abusos y atropellos. Los campesinos ya pasaban hambre. Lo mismo puede suceder a este gobierno inútil y corrupto. El pueblo se puede cansar y puede levantarse para exigir justicia. Muy pronto ya se llenarán las calles de reclamos y manifestaciones.

blila.gayoso@hotmail.com