Prensa y ciudadanía contra la sinvergüencía

Nadie puede declararse totalmente sorprendido por las revelaciones surgidas en las últimas semanas del 2023, sobre la conducta de varios senadores y diputados, de aprovecharse de su posición e influencia para repartir cargos a sus esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinos y parentela en general.

Esta práctica no es nueva, no comenzó con esta camada de parlamentarios. Desde siempre hubo dirigentes políticos deshonestos e inescrupulosos que aprovecharon su acceso a altos cargos en la función pública para beneficiarse y beneficiar a parientes, operadores, amigos, correligionarios, compueblanos, etc., contando con la permisividad de una sociedad que aceptaba como normal que el que “manda” tenga derecho a privilegios.

La ingenuidad o complicidad de algunas personas que todavía justifican este despropósito es contraria al concepto básico de lo que significa ser funcionario público: un servidor de la gente que apunta al bienestar de la mayoría, especialmente de quienes están en situación más vulnerable.

Este estado de cosas, por suerte, ha cambiado para mucha gente en los últimos tiempos. Cada vez hay más ciudadanía consciente de que es incorrecto que funcionarios públicos repartan a su antojo el dinero que todos y todas aportamos.

Lo otro que cambió es la posibilidad que tenemos actualmente, por vía de leyes que fueron aprobadas oportunamente, de acceder a la información pública referida al manejo del Estado. En particular, es muy importante que todas las instituciones estén obligadas a publicar las listas de sus funcionarios con sus respectivos salarios, ya que se pagan del Presupuesto General de la Nación y es de interés general.

Es así que los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de investigar y publicar los datos de varios hijos e hijas, además de otros parientes de parlamentarios, que accedieron en este periodo, o en anteriores, a cargos, o fueron ascendidos en los que ya tenían o “comisionados”. En todos los casos, ganando mucho más que antes.

La reacción de varios de estos parlamentarios, ante las revelaciones, fue patética. Se mostraron molestos y ofendidos, acusando a los medios de prensa de “exponer” a sus hijos e hijas, como si ellos nada tuvieran que ver en la cuestión. Hasta negaban haber cometido algún delito, cuando es evidente que, como mínimo, utilizaron su influencia de manera indebida y merecen la expulsión.

De esta gente, es difícil esperar que tengan vergüenza y que por dignidad renuncien a sus cargos. Pero al menos podrían evitar decir sandeces, reconocer sencillamente que obraron de manera incorrecta (o delictiva) y prometer no volver a hacerlo nunca más.

Pese al lamentable espectáculo al que asistimos, que da vergüenza ajena y llena de rabia, al menos celebremos esta conjunción de medios de comunicación cumpliendo su rol y una ciudadanía indignada con toda razón. Esperemos que siga siempre vigente, porque será la única manera de poner freno a la caradurez y sinvergüencía de algunos “servidores públicos”.

mcaceres@abc.com.py