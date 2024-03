Encarnación y su “agua sagrada”

Como muchos otros pueblos del mundo, su desarrollo estuvo ligado al agua. Por él bajaban las jangadas que alimentaron los aserraderos instalados en sus orillas. El puerto la conectaba comercial y socialmente con su vecina Posadas, y en la actualidad sus playas son un poderoso atractivo para miles de visitantes.

También el agua ha desencadenado eventos catastróficos, como el temporal de viento y lluvia que la azotó durante el ciclón de 1926, o la desaparición de su antigua “villa baja” bajo el embalse de la represa de Yacyretá.

Como contrapartida la ciudad quedó virtualmente rodeada de un enorme lago artificial que le confiere un singular potencial turístico, social, deportivo y económico, ligado al agua.

El comentario viene a colación de una iniciativa impulsada por exmoradores del entorno de “Ykua San Blas”, un sitio de gran importancia para los encarnacenos, por su significación histórica, y por su valor religioso, particularmente para los devotos del santo católico San Blas. Tiene también una gran importancia afectiva para muchas familias que sufrieron el desarraigo, obligadas a abandonar su antiguo barrio impactado por la construcción de la presa hidroeléctrica.

La idea de estos vecinos es recuperar el “ykua”, el surgente de agua que dio vida y fama al santuario. Agua que fluía naturalmente de la tierra y a la que los devotos atribuían propiedades curativas y milagrosas. Ese surgente quedó sepultado bajo una montaña de tierra y reemplazado por canillas de las que fluye el líquido elemento del sistema público de agua corriente.

Los vecinos esperan recuperar esa agua del santuario Ykua San Blas en su dimensión “sagrada, simbólica y mística”, al decir del sacerdote jesuita Alfredo Ferro Medina (https://www.semillas.org.co/es/la-dimensin-sagrada-simblica-y-mstica-del-agua#::text=El%20agua%20simboliza%20fundamentalmente%20la,y%20de%20los%20seres%20vivos).

La iniciativa fue planteada a la Municipalidad de Encarnación en agosto de 2022. Es viable técnica y económicamente. Pero no tiene la respuesta esperada, tal vez por la desidia que caracteriza a la burocracia estatal, o porque en los niveles decisorios no dimensionan el valor, no solamente simbólico, sino el enorme impacto que puede tener como atractivo turístico. Un factor más que importante para una ciudad donde el turismo es uno de los principales ejes de su economía.

