Chispeando

Se encierran en sus propios muros y decretan que la suya es la única verdad, de reivindicaciones hasta podríamos decir de “oposición” al sistema establecido, decían: “Está es la sociedad dónde queremos vivir”. Yo no creo. Hay varias historias en dónde en la Chispa, no todo es chispa y la chispa de la solidaridad o sororidad como dicen algunas no hay. La Chispa según las denuncias y comentarios, acuden a ese lugar los tipos y las tipas violentas que se hacen llamar de “izquierda”, “feministas”, “músicos”, “defensores de derechos humanos”. Cuando se empieza a chispear ya nada importa. Mientras pagues tu cerveza hasta emborracharte no importa la ñembo sororidad. Este círculo asunceno es tan hipócrita y pequeño, que hacen de los espacios públicos, espacios sectarios y donde la solidaridad es pura fantasía. No pasa del discurso. Así como algunas que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos, (y estoy hablando de mujeres gritonas, violentas, agresivas, autoritarias, y más). Así como algunas feministas que hablan de sororidad pero ellas son más violentas que cualquier otra persona.

¿Qué es hacer política? ¿Qué es reivindicar un espacio político? Un espacio público es un espacio político, pero acá solo ellos tienen la razón. Cuando lo único que importa es la facha, la cerveza, las drogas etc. La música, la cultura son temas políticos. Por eso acá la gente deja a un lado esos espacios cuando lo conocen y saben que la mentira es peor.

No son espacios populares con claridad política necesaria para transformar realidades. Son espacios autoritarios, no son espacios de confraternidad. Yo creo que de ahí nace, capaz la frase después de concurrir ciertos lugares, no me gusta la gente que se hace llamar de izquierda o feminista. Y se crean huecos y nuevos espacios y movimientos.

Haciendo hilo sobre declaraciones en las redes Vicky decía: “¡Bienvenida al mundo real! En la hipocresía del paraguayo y lo digo sin miedo al qué dirán. Somos doble moral, somos ñembotavy. Anda llorar al campito”. Eduardo señalaba, “El pequeño círculo asunceno es así. Cada sector apoya y defiende lo suyo entendiéndose bien o mal las circunstancias que las convocan. No creo que solamente la gente de izquierda o las feministas tengan esa máscara. Todos los sectores tienen antifaces, pues justamente la hipocresía hace que la población actúe como tal. Si aplicamos esa lógica, nadie se escapa a la abundante doble moral y a la inmoralidad de las cosas. ¡Hay muchas cosas y hechos decadentes! ¡Es repugnante!”.

Hay que seguir chispeando para crear nuevos espacios, lastimosamente para poder avanzar.

