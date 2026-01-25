Temporada de elecciones

En la oposición, hasta ahora, todo tiende a que haya consenso y acuerdos políticos entre los distintos sectores para evitar llegar divididos. Se verá si consiguen este objetivo.

En tanto, en el Partido Colorado hay pocas posibilidades de unidad (salvo en algunos municipios concretos) entre el cartismo y la disidencia.

El cartismo, como en su momento hizo el stronismo con los “militantes” dentro del Partido Colorado, ha copado gran parte de la estructura nacional de la ANR. De hecho, en varios departamentos y municipios del país integrantes del mismo movimiento Honor Colorado disputarán entre ellos las candidaturas a intendentes y concejales.

Lo interesante en las internas coloradas será verificar si, efectivamente, los candidatos cartistas lograrán copar la mayoría de las candidaturas o si existe alguna reacción para cambiar un régimen político que tomó el partido y se mantiene al menos desde el 2012.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, habrá que ver si los candidatos colorados, que, previsiblemente serán en su mayoría cartistas, logran imponerse en las elecciones municipales sobre los representantes de la oposición, particularmente en los municipios de mayor caudal electoral, como Asunción, Ciudad del Este y los del departamento Central.

Una derrota generalizada de los candidatos de la ANR o de la oposición se tomará como un indicativo de lo que sucederá en 2028.

También las elecciones municipales puede marcar la consolidación o el fin de algunas carreras políticas, tanto dentro del oficialismo como de la oposición.

Por dar un ejemplo: si el candidato cartista para la ciudad de Asunción, Camilo Pérez, pierde las elecciones (sea en la interna o por goleada en las municipales) puede verse truncado el sueño del diputado Raúl Latorre de ser candidato a vicepresidente en el 2028.

Pero, más allá de cuestiones puntuales, los resultados dirán también si la mayoría de la gente en Paraguay sigue prefiriendo más de lo mismo, con candidatos impuestos por un patrón o si cree que llegó el momento de poner freno a un régimen de claro tinte autoritario.