Cumbre sobre el impacto de la IA 2026, la primera en el Sur Global

La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestras vidas. Se está convirtiendo en un factor clave para el desarrollo de la India, ya que refuerza la gobernanza y mejora la prestación de servicios públicos. La IA ya no se limita a los laboratorios de investigación o a las grandes empresas. Está llegando a los ciudadanos de todos los niveles. Desde la mejora del acceso a la atención sanitaria en zonas remotas hasta la ayuda a los agricultores para tomar decisiones informadas sobre sus cultivos, la IA está haciendo que la vida cotidiana sea más sencilla, más inteligente y más conectada.

Está revolucionando las aulas mediante el aprendizaje personalizado, haciendo que las ciudades sean más limpias y seguras, y mejorando los servicios públicos mediante una gobernanza más rápida y basada en datos. Para la India, la IA apoya el crecimiento inclusivo a gran escala y se alinea con la visión de Viksit Bharat (India desarrollada) para 2047.

Cumbre sobre el impacto de la IA 2026

Basándose en el enfoque de la India centrado en el desarrollo de la IA, la Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026 se celebrará del 16 al 20 de febrero de 2026 en Nueva Delhi (India). Se trata de la primera cumbre mundial sobre IA que se celebra en el Sur Global. Reúne a líderes mundiales, responsables políticos, empresas tecnológicas, innovadores y expertos para mostrar y deliberar sobre el potencial transformador de la IA en la gobernanza, la innovación y el desarrollo sostenible. Participarán más de 20 jefes de Estado, 60 ministros y 500 líderes mundiales en IA. La cumbre tiene como objetivo promover un enfoque de la inteligencia artificial orientado al impacto y centrado en las personas, haciendo hincapié en la obtención de resultados sociales y económicos cuantificables.

Los eventos más destacados de la Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026 incluyen IA por ELLAS (destinada a promover la innovación liderada por mujeres en el ámbito de la IA), IA para TODOS (centrada en soluciones de IA ampliamente aplicables en sectores como la infraestructura urbana y la movilidad), YuvaAI (destinada a animar a los jóvenes innovadores a desarrollar soluciones de IA para retos del mundo real) y Research Symposium (que reúne a los principales pioneros e instituciones de la IA para deliberar sobre los descubrimientos científicos impulsados por la IA, los marcos de seguridad y gobernanza, el acceso equitativo a la infraestructura informática y la investigación colaborativa en todo el Sur Global), India AI Impact Expo 2026 (que reúne a innovadores e inversores para participar en soluciones de IA que abordan retos sectoriales y globales) e India AI Tinkerpreneur (destinado a desarrollar las capacidades empresariales y de IA entre los estudiantes de secundaria de los cursos 6.º a 12.º).

Tres sutras

La Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026 se basa en tres pilares fundamentales, conocidos como «Sutras», un término sánscrito que significa principios rectores o hilos esenciales que entrelazan la sabiduría y la acción. Estos Sutras definen cómo se puede aprovechar la IA mediante la cooperación multilateral en beneficio colectivo. Estos tres Sutras son: Personas: la IA debe servir a la humanidad en toda su diversidad, preservando la dignidad y garantizando la inclusión. Planeta: la innovación en IA debe estar alineada con la gestión medioambiental y la sostenibilidad, y Progreso: los beneficios de la IA deben compartirse de manera equitativa, promoviendo el desarrollo y la prosperidad mundial.

Partiendo de los tres sutras fundamentales, las deliberaciones de la Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026 se estructuran en torno a siete chakras (grupos de trabajo). Estos chakras representan áreas clave de la cooperación multilateral que canalizan los esfuerzos colectivos hacia resultados sociales inclusivos y sostenibles. Estos siete chakras son:

Capital humano: se centra en la creación de un ecosistema equitativo de reciclaje profesional en IA mediante la formación específica.

Inclusión para el empoderamiento social: se centra en permitir la participación inclusiva a través de soluciones de IA compartidas y modelos escalables.

IA segura y fiable : se centra en traducir los principios globales para una IA responsable en marcos prácticos e interoperables de seguridad y gobernanza.

Resiliencia, innovación y eficiencia: se centra en abordar los crecientes retos medioambientales y de recursos que plantean los sistemas de IA a gran escala, que corren el riesgo de profundizar la brecha global en materia de IA.

Ciencia: se centra en aprovechar la IA para acelerar los descubrimientos, al tiempo que se corrigen las profundas desigualdades en el acceso a los datos, la computación y la capacidad de investigación.

Democratización de los recursos de IA : prevé un ecosistema global de IA en el que el acceso a los facilitadores fundamentales del desarrollo de la IA sea equitativo y asequible para todos.

IA para el crecimiento económico y el bien social: explora enfoques para aprovechar el potencial de la IA para un crecimiento verdaderamente inclusivo, reconociendo y apoyando casos de uso de alto impacto que se convierten en ejemplos de IA tanto para el crecimiento económico como para el bien social.

Iniciativas como la IndiaAI Mission y los Centros de Excelencia para la IA son el núcleo de la transformación de la IA que se está produciendo en la India. Están ampliando el acceso a la capacidad de cómputo, apoyando la investigación y ayudando a las empresas emergentes y a las instituciones a crear soluciones que benefician directamente a las personas.

El sector tecnológico de la India está experimentando una rápida expansión. Más de 6 millones de personas trabajan en el ecosistema tecnológico y de IA. La India alberga más de 1800 centros de capacidad global, incluidos más de 500 dedicados a la IA. La India cuenta con alrededor de 1,8 lakh de empresas emergentes, y casi el 89 % de las nuevas empresas emergentes creadas en 2024 utilizaban la IA en sus productos o servicios. Se espera que el mercado indio de la IA crezca hasta alcanzar los 131,31 mil millones de dólares estadounidenses en 2032, con una tasa compuesta de crecimiento anual del 42,2 %.

En el índice de adopción de IA de NASSCOM, la India obtiene una puntuación de 2,45 sobre 4, lo que demuestra que el 87 % de las empresas utilizan activamente soluciones de IA. Los sectores líderes en la adopción de la IA son el industrial y el automovilístico, los bienes de consumo y el comercio minorista, la banca, los servicios financieros y los seguros, y la sanidad. En conjunto, contribuyen con alrededor del 60 % del valor total de la IA.

La India ocupa el tercer puesto en la Clasificación Mundial de Vibrancia de IA 2025 de la Universidad de Stanford.

Las empresas emergentes de IA en la India trabajan en una amplia gama de áreas, entre las que se incluyen modelos básicos de idiomas indios, LLM multilingües, conversión de voz a texto, de texto a audio y de texto a vídeo; contenido 3D que utiliza IA generativa para el comercio electrónico, el marketing y la creación de contenido personalizado; simulaciones de ingeniería, investigación de materiales y análisis avanzados para la toma de decisiones basada en datos en todos los sectores; diagnósticos sanitarios e investigación médica, entre otros.

En el marco de la Visión 2047 de Viksit Bharat (India desarrollada), se prevé que la IA sea un motor clave de la transformación digital. Mediante la integración de la IA en todos los sectores, la India pretende mejorar la productividad de la mano de obra, crear nuevas oportunidades de empleo y salvar las brechas de competencias. Este enfoque empoderará tanto a los trabajadores altamente cualificados como a los que se incorporan al mercado laboral, garantizando una participación equitativa en la economía digital en constante evolución.

El enfoque de la India respecto a la IA va más allá de la tecnología y se centra en la inclusión y el empoderamiento, haciendo que la IA sea abierta, asequible y accesible, y garantizando que la innovación beneficie a la sociedad en su conjunto. Mediante la combinación de la expansión de las infraestructuras, la colaboración global y un sólido marco ético, la India se está afirmando como uno de los principales actores mundiales en materia de IA, decidida a configurar un futuro en el que la innovación impulse el bienestar, la prosperidad y el progreso compartido para todos.

El tema de la Cumbre sobre el Impacto de la IA 2026, Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya, que significa “Bienestar para todos, Felicidad para todos”, resume a la perfección el enfoque de la India respecto a la IA.

*El autor es el actual embajador de India en Paraguay.