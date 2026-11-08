ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
24º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Opinión
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Ciudad deteriorada

Lo que ocurre en Coronel Oviedo ya no puede considerarse una simple consecuencia de las lluvias. Es el reflejo de años de abandono, improvisación y falta de gestión de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos públicos y garantizar condiciones dignas para la población.

Por Víctor Daniel Barrera
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Cada lluvia vuelve a desnudar la realidad de una ciudad que parece estar a la deriva. Escuelas inundadas, como la Nuestra Señora de la Asunción del barrio Azucena, donde 231 alumnos ven interrumpidas sus actividades educativas porque las autoridades no fueron capaces de solucionar un problema que lleva años. Barrios enteros bajo agua, calles convertidas en verdaderos arroyos y caminos vecinales que se vuelven intransitables ante la falta mantenimiento e inversión.

A esto se suma el deplorable estado de numerosos caminos de Coronel Oviedo, donde productores, trabajadores, estudiantes y pobladores deben sortear diariamente pozos, barro y enormes dificultades para trasladarse. Una ciudad que se presenta como capital departamental, pero que en muchos sectores ni siquiera puede garantizar caminos transitables y un sistema básico de desagüe pluvial.

Lo más indignante es que estos problemas no son nuevos. Se repiten administración tras administración, mientras los reclamos ciudadanos quedan archivados y las promesas electorales se convierten en discursos olvidados. Los recursos públicos deberían traducirse en obras, servicios e infraestructura.

Sin embargo, también corresponde una reflexión sobre la responsabilidad de la ciudadanía. Resulta preocupante que, pese a tantos años de problemas sin resolver, una parte importante del electorado siga respaldando a las mismas estructuras políticas y a las mismas autoridades que han tenido oportunidades de sobra para demostrar resultados. Pareciera que no aprendemos de nuestros propios errores.

La democracia permite elegir y reelegir, pero también exige memoria y responsabilidad. No se puede reclamar una ciudad diferente si, a la hora de votar, se repiten las mismas decisiones esperando resultados distintos.

Coronel Oviedo no necesita más discursos, fotografías de autoridades recorriendo barrios inundados ni promesas que desaparecen cuando deja de llover. Necesita obras, planificación, transparencia y autoridades que entiendan que administrar los recursos públicos no es un privilegio, sino una obligación.

Coronel Oviedo merece mucho más que resignarse a vivir bajo agua cada vez que llueve. Pero también necesita ciudadanos que recuerden, cuestionen y exijan, especialmente cuando llega el momento de volver a las urnas.

victor.barrera@abc.com.py

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko, soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Política
Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo
Ver más
03
Nacionales
Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica
Ver más
04
Fútbol
Libertad se reencuentra con la victoria y deja fuera de la pelea a Nacional
Ver más
05
Política
Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña
Ver más

Te puede interesar