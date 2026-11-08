De la misma entraña

Nunca, o rara vez, hubo tantos anuncios de lo que iba a ocurrir. Los diarios independientes daban a conocer, paso a paso, las medidas gubernamentales que abrían el camino para que el banco Ueno vaya llenando sus anchos bolsillos con el dinero público. Por decreto o simples resoluciones se modificaban las normativas para facilitar el robo. Las entidades que tenían que alertar de los hechos eran parte del esquema para desvalijar al Estado y a millones de gente pobre que se dejaba seducir por la maquinaria de propaganda del banco concebida para estafar.

No pasó inadvertida –imposible que lo fuese- a las instituciones estatales de lo que estaba ocurriendo, solo que eran parte del proyecto criminal. La orden era que no viesen ni escuchasen nada.

La catástrofe financiera que padece el país tiene un origen remoto, venía incubándose despacio –junto con otras desgracias- con ramificaciones silenciosas. El origen tenemos que buscar cuando alguien goteó el veneno de la ambición política en los oídos de Horacio Cartes. Le prometieron la presidencia de la República en nombre de un Partido al que nunca se había afiliado. Pero lo hizo a la disparada ante la tentadora oferta. Pero hubo un problema: la exigencia partidaria de que el candidato debía de tener por lo menos 10 años de afiliación. ¿Qué hacer? Algo muy simple. Instalar una convención y bajar a un año la antigüedad del nuevo colorado. No fue gratis; pero entonces, como ahora, el dinero sobraba. Ganó las elecciones y se hizo presidente de la República en el 2013. Le gustó tanto el poder que intentó violentar la Constitución Nacional para seguir otro cinco años más. No le salió por una reacción masiva y airada de la población, pero quedó como “el único líder” del coloradismo con potestad de elegir a dedo a quien se le antojara para las altas funciones partidarias o nacionales. A este dedo se debe que el país sufriera a Santiago Peña y a Pedro Alliana, los inventos de Cartes en el marco de una democracia averiada, perversa y corrupta.

El congreso destituyó a Santiago Peña, producto de esa democracia manoseada por el cartismo, al haber dispuesto que el dinero público, incluyendo el de los jubilados, construyera un banco de la nada que recibía sin parar más de 800 millones de dólares. Una buena parte de esta fantástica suma –que desapareció- pertenece a la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión social, cuyos asegurados padecen la carencia de medicamentos.

Uno se pregunta ¿cómo es posible que una empresa vaya a la quiebra con tanto dinero? ¿dónde está la plata? ¿quién la tiene? ¿en qué se gastó? ¿se sacó del país? Por de pronto, la fiscalía dispuso el decomiso de algunos bienes de Miguel Vázquez, cabecilla de Ueno, hoy en la cárcel junto con otros directivos. Está bien que así sea, pero el trabajador que confió su dinerito al banco, no ha de importarle mucho que los ladrones estén presos. Quieren su dinero. Y los jubilados, la certeza de que no morirán de hambre.

Tenemos un nuevo presidente de la República que viene, como el que se ha ido, de las entrañas del cartismo a igual que el vice. Si no cumplen con lo prometido, tendrán que habérsela con la misma ciudadanía que en estos días llenó las calles con su enojo.

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