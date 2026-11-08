El desafío de la intendenta

La nueva intendenta promete construir mataderos municipales en las principales comunidades del distrito, con el objetivo de controlar la calidad de la carne vacuna que se comercializa en las carnicerías y, principalmente, tener la certeza de que los animales faenados no sean producto de los numerosos hechos de abigeato que golpean duramente a los productores de la zona.

La construcción de mataderos municipales era un pedido recurrente de los ganaderos a las autoridades salientes, que nunca se preocuparon por brindar seguridad, tanto a las familias como a los propios productores. Esta desidia se refleja en las numerosas carnicerías clandestinas que funcionan dentro de las poblaciones, donde se ofertan carnes de dudosa procedencia y calidad.

Toda una verdadera rosca mafiosa se encuentra detrás del negocio del abigeato. Entre sus presuntos integrantes se menciona a funcionarios desleales de la propia Municipalidad, agentes policiales y hasta representantes de la Justicia, pues, cuando los abigeos son sorprendidos in fraganti robando ganado vacuno, recuperan rápidamente su libertad. Tampoco se puede dejar de mencionar a las propias autoridades políticas de la zona.

El negocio del abigeato se desarrolla de dos maneras. Una de ellas es a gran escala, cuando se roba una importante cantidad de animales que luego logran burlar fácilmente los controles para llegar hasta los frigoríficos de otras regiones. Pero también están quienes roban en pequeñas cantidades y ofrecen la carne a precios bajos en las carnicerías de las comunidades.

Esta triste realidad era conocida por todos. Ganaderos, tanto pequeños como grandes, son afectados directamente por estos robos. La falta de mataderos habilitados hace que las personas consuman carne vacuna proveniente de cualquier lugar. Son los famosos «so’o ka’i», denominados así porque los marginales sacrifican los animales en cualquier sitio y, debido al apuro, la carne suele llegar incluso con restos de pasto.

La construcción de los mataderos, si bien no logrará erradicar por completo el robo de ganado vacuno, al menos contribuirá a disminuir notablemente este flagelo.

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