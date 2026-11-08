Empezando de nuevo

En conversaciones privadas, alguna gente advertía que la falta de experiencia política le podía jugar una mala pasada al ahora exmandatario.

Para más, en nuestra reciente historia política democrática, los outsiders tuvieron casi todos malas administraciones, tanto oficialistas como opositores y la mayoría no pudo siquiera completar su mandato: Mario Ferreiro, Fernando Lugo, Hugo Javier González, Óscar “Nenecho” Rodríguez y ahora Santiago Peña.

Todos tenían en común no haber hecho una carrera política previa.

La excepción sería Horacio Cartes, quien al mismo tiempo es el responsable de haber impulsado a outsiders que fracasaron y también de haber destruido la institucionalidad en el último quincenio, con la posibilidad de seguir haciéndolo quién sabe hasta cuándo.

El fracaso estrepitoso de Santiago Peña puede costarle caro al Partido Colorado, en particular al oficialismo. Ahora deberán inventar un candidato para el 2028 o aliarse con la disidencia, que sí tiene candidatos. Es impredecible lo que puedan hacer.

Lo cierto es que, como ciudadanía que quiere vivir en un Estado de derecho, repetimos la historia con sus errores, cada cierto periodo y no logramos consolidar una democracia más o menos sólida.

Gran parte de la década del 90 fue una lucha para dejar atrás los ramalazos del poder militar. El nuevo siglo parecía arrancar auspicioso y cuando en 2008 se produjo la alternancia, parecía que podíamos entrar en una cierta normalidad democrática. Entonces, apareció la figura de Cartes para enturbiar el sistema institucional. Una situación que sigue hasta el presente.

Como suele decirse en el ámbito empresarial y de los negocios, tal vez pueda tomarse esta crisis como una oportunidad para consolidar de una vez nuestra democracia.

No será fácil por nuestra precaria educación cívica que nos hace creerles a quienes proponen soluciones mágicas y que, en realidad, no tienen vocación por la administración pública ni por buscar el bien común.

Igualmente, no queda otra que apostar al proverbial optimismo del paraguayo que en las situaciones más difíciles encara la realidad con su mejor cara y le mete para adelante, sin importar que haya viento en contra, dificultades y amenazas varias.