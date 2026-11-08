La sangre llegó al río

Antes de arrojarla a la calle en total indefensión, Santiago Peña permitió que militares de la FTC la sometieran al polígrafo a ella, su familia y el resto del servicio doméstico. Nueve días después, la Coordinadora de Abogados del Paraguay, representada por Guillermo Ferreiro y María Esther Roa, presentó una denuncia innominada por presunto lavado de dinero, cohecho pasivo, lesión de confianza y tráfico de influencia. Si la Fiscalía hubiera investigado, la sangre no hubiera llegado al río.

Hay algo peor. El 2 de octubre del año pasado, los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez; los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez, Leidy Galeano y Adrián “Billy” Vaesken, con el patrocinio de los abogados Felino Amarilla y Kattya González, presentaron una denuncia penal contra Santiago Peña. Alertaban de posible enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, uso indebido de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder. Fueron ocho parlamentarios que, a diferencia de tantos otros, se animaron a llevar ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente de la República, con nombre y apellido.

La denuncia ya advirtió lo que hoy algunos falsos espantados dicen que recién se enteran. Describía el posible crecimiento patrimonial de Santiago Peña y sus acciones en el Grupo Ueno. La transformación empresarial del grupo Vázquez, el crecimiento de los negocios con el Estado y los abultados depósitos de fondos públicos en Ueno Bank. Si la Fiscalía hubiera investigado a tiempo, no tendríamos millones de paraguayos perjudicados ni habrían quedado fondos públicos atrapados.

El expresidente justificó que Ueno le prestó unos 3.548 millones de guaraníes para construir su mansión de verano; cuando ABC publicó el escándalo, no había pagado ni una sola cuota. Es más, hasta debía aún a la Constructora. De no tener casa propia a una mansión de verano valuada G. 7.750 millones de guaraníes, con terreno incluido, sigue siendo un escándalo.

Santiago Peña no actuó solo. Hubo funcionarios que facilitaron, autoridades que avalaron, organismos de control anestesiados y políticos que enmudecieron. Que ahora todos hayan huido cuando hace un par de semanas se alineaban a él, son los Judas de siempre. El pueblo paraguayo no necesita venganza. Necesita memoria y justicia. Que se investigue a los autores, cómplices y encubridores. Esta tragedia no comenzó cuando la sangre llegó al río; arrancó cuando quienes debían impedirlo decidieron mirar hacia otro lado. Que Dios y la patria se los demande. Y que la justicia los condene.

mabel@abc.com.py