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Opinión
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Los “técnicos”

Creo (del verbo” creer, tercera acepción: “Tener algo por verosímil o probable”) que los acontecimientos que estamos viviendo deberían despertarnos a los paraguayos, de una buena vez, del ensueño en el que durante demasiado tiempo ya estuvimos sumergidos sobre que los “técnicos” (“Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte”) van a solucionar los problemas de nuestra sociedad.

Por Enrique Vargas Peña
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Les suelo denominar los “profesores doctores”. Los “masters”, los “politólogos”, los “university boys”, cualquiera sea la universidad.

Hemos internalizado, como sociedad, una falacia (el argumento de autoridad), consistente en considerar que alguien, por sus títulos académicos, merece el poder de imponer sus puntos de vista sobre asuntos generales, gobernar, en virtud de su conocimiento en algún limitadísimo campo muy específico que, por definición, no abarca y no puede abarcar la complejidad de la vida social y la naturaleza humana.

Michel Foucault y Pierre Bourdieu estudiaron el problema del profesional que se vuelve incapaz de considerar perspectivas externas a su disciplina y que calcifica su pensamiento en una rigidez mental, reduciendo los asuntos sociales o humanos a la estrecha matriz de su propia especialidad: Este profesional, el “profesor doctor”, el “técnico”, prescribe en lugar de preguntar.

En su “Ética a Nicómaco”, Aristóteles habla de otra posición intelectual, contrapuesta a la anterior, como elemento para gobernar bien, la “frónesis”, una clase de sentido común, que Thomas Paine definió, tal vez mejor que nadie, en su “Sentido Común”, uno de los cimientos de la Independencia de Estados Unidos.

Creo, usando la misma acepción del principio, que Santiago Peña paga el precio de haber preferido lo “técnico”, también en la acepción ya señalada, sobre el sentido común para entender la realidad material. Creo que eso disminuyó su capacidad de despojarse de abstracciones teóricas para ver las relaciones de fuerza de nuestra sociedad exactamente como son.

A los dos autores que menciono a continuación, los menciono por esto, sin ningún juicio de valor sobre sus posiciones filosóficas: Maquiavelo y Lenin, quienes abordaron la necesidad de los gobernantes de usar el sentido común, y no lo “técnico” como instrumento: La “verdad fáctica” de Maquiavelo (“El Príncipe”), el “análisis concreto de la situación concreta” de Lenin (“Notas sobre el folleto del camarada Béla Kun”).

Horacio Cartes, al contrario de Santi, maneja esto con maestría, tal vez sin necesidad de haber leído nada de lo que estoy mencionando, por mero instinto.

Horacio entiende las relaciones de fuerza de la sociedad mucho mejor de lo que Santi logró discenirlas, aunque para desafiar a Horacio le hacía falta comprender al menos al mismo nivel que él la situación.

De paso, lo mismo va para el Partido Liberal Radical Auténtico, encerrado en su laberinto de falta de visión estratégica que espero que su nuevo Directorio pueda superar pronto.

evp@abc.com.py

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