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Opinión
08 de noviembre de 2026 - 01:00

Recuperar lo defraudado

Dos deben ser las prioridades en este momento: recuperar el dinero defraudado y enviar a la cárcel a todos los responsables.

Por Guillermo Domaniczky
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“Ladrones hay en todo el mundo, lo que no hay en muchos lugares es castigo” recordaba ayer en la 730AM un exministro de Hacienda, sobre la importancia de que no exista impunidad para intentar reconstruir la confianza.

Es que el gobierno de Santiago Peña dañó dos patas importantes del sistema, que transmitían estabilidad en estas últimas décadas en el manejo económico: la disciplina fiscal y la institucionalidad del Banco Central del Paraguay.

La imputación formulada ayer por la fiscalía describe la manera en la que fueron direccionados más de 800 millones de dólares de dinero público de instituciones estatales y cajas jubilatorias del IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE y otras.

Va a llevar tiempo reconstruir la confianza, por eso van a ser fundamentales la recuperación del dinero defraudado y las condenas de todos los involucrados.

En medio del vértigo con el que se van sucediendo los hechos, hay algunas cosas para empezar a sacar en limpio y recordar.

La codicia, la soberbia y el cinismo son los peores aliados para gobernar.

La codicia como afán excesivo de riquezas, la soberbia como menosprecio de los demás, y el cinismo como desvergüenza en el mentir, conforme los define la Real Academia de la Lengua.

Santiago Peña es el primer presidente afiliado al partido colorado echado por denuncias de corrupción. Y pese a que sus abogados amenazaron durante el juicio político con recurrir a instancias internacionales, la aplastante legitimidad con la que se dio su destitución es inédita.

78 diputados primero y 44 senadores después, concretaron una unanimidad política nunca antes vivida durante un juicio político a un presidente. Nadie siquiera intentó exponer algún argumento en su defensa, algo que sí había ocurrido durante el juicio a Raúl Cubas en 1999, que concluyó con su renuncia antes de que el Senado votara, y en el de Fernando Lugo en 2012, que terminó con su destitución.

El daño aún no está siendo totalmente cuantificado.

Miles de trabajadores de las empresas quedaron sin trabajo, y grandes ahorristas no recuperarán todo su dinero. El dinero que viene siendo pagado a los ahorristas está garantizado por un fondo del sistema bancario, pero resta saber cuánto de esto se podrá recuperar.

Los hechos tarde o temprano se imponen a las mentiras.

Quienes desde algunos medios presionaron a trabajadores subordinados, para atacar a periodistas, políticos y otros ciudadanos que denunciaban el fraude, aún no pidieron disculpas. Varios de ellos periodistas, otros fungiendo de asesores; bastardearon un oficio noble y de servicio a la sociedad.

El escenario del absurdo.

Durante estos últimos días, y ante la evidencia del fraude, intentaron hacernos creer que un hombre que no terminó una carrera universitaria embaucó a grandes profesionales de la economía y las finanzas, con formación en prestigiosas universidades del mundo, para desviar cientos de millones de dólares sin que se diesen cuenta. Tan grosera fue la impunidad del caso, que la propia esposa del presidente del ente regulador le facturaba regularmente decenas de millones de guaraníes como consultora económico financiera al banco que debía fiscalizar su marido.

La formación técnica es importante, pero de nada sirve si no está acompañada de valores como la honestidad y la decencia.

El abogado Jorge Vasconsellos sintetizó bien esta idea al exponer que la formación técnica de excelencia, sin sólida educación ética y moral, hace hombres más peligrosos para la sociedad que un asaltante, descuidista o malviviente.

guille@abc.com.py

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