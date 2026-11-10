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Opinión
10 de noviembre de 2026 - 19:51

Los siete pecados capitales de Peña

El Palacio de López requiere que su inquilino de turno goce de convicción, patriotismo y decencia. Nunca perdonó a quienes creyeron que la Presidencia se puede manejar como un directorio de banco o un mostrador de despensa. La caída de Santiago Peña y su salida por la puerta trasera de la historia no es producto del azar ni de un complot inesperado: es el resultado inevitable de un gobierno marcado por la frivolidad y la codicia.

Por Carlos Troche
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El escándalo de Ueno Bank, armado sobre el riesgo de los fondos del IPS y el dinero público, terminó acorralándolo. Más allá de los números y de las causas judiciales que se vienen, los años de Peña en el poder se pueden resumir en una lista clara: los siete pecados capitales cometidos desde el sillón presidencial.

Soberbia: Instalado en su burbuja de técnico intachable, se creyó por encima de la política, de las leyes y de la gente. Pensó que el país era su empresa y que su esquema financiero nunca se iba a descubrir. Evidencia de una exaltación desmedida del ego, como lo define el diccionario a la soberbia.

Avaricia: El verdadero motor de su fracaso. No vino a servir a la patria, sino a servirse de ella. Usar la estructura del Estado para beneficiar el negocio de su familia, de su círculo y poner en riesgo la jubilación de la gente es de una codicia indefendible.

Gula: Quiso abarcarlo todo. No le bastó con la Presidencia; buscó controlar la caja pública y la banca privada al mismo tiempo, hasta que la propia estructura se saturó, implocionó y se desmoronó como un castillo de naipes.

Ira: La respuesta agresiva ante las críticas periodísticas y el enojo social. Cuando las grietas del modelo quedaron al desnudo, no hubo rendición de cuentas; hubo soberbia, persecución, mordazas y ataques virulentos a la prensa libre que se negó a arrodillarse. ABC fue su blanco frecuente y predilecto.

Pereza: La abdicación moral del cargo. Peña prefirió ejercer de gerente y viajero antes que asumir el desgaste de gobernar. Delegó la política en las sombras y el destino del país en mandantes ajenos, comportándose como un indolente de la patria que solo despertó cuando la soga de la realidad le llegó al cuello.

Envidia: Su obsesión por ostentar un estatus queriendo emular a su propio mentor políticos a quien lo quiso jubilar antes de tiempo. Un complejo disfrazado de currículum que lo llevó a forzar la maquina institucional para figurar en la mesa grande del poder financiero. Lo inentó, pero la bomba le “detonó” en la mano.

Lujuria: El encandilamiento por la plata fácil, los viajes, las alfombras rojas y el aplauso afuera, mientras en los hospitales no había insumos y la inseguridad golpeaba en las calles.

Santiago Peña pasará a la historia como la gran decepción política de los últimos tiempos. Se vendió como el candidato “más preparado”, pero terminó siendo el más vacío de ética institucional.

Nos queda una lección muy clara: Los títulos de afuera, el traje caro y el lenguaje técnico no sirven de nada si no hay honestidad y amor a la patria. Peña ha demostrado de la peor manera que el poder no se sostiene con fachada ni con chequera; y que cuando un mandatario decide vender la Patria al mejor postor, es el pueblo el que termina firmando su definitivo obituario político.

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