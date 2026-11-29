El senador Silvio “Beto” Ovelar tenía razón días atrás al señalar en una entrevista radial que el libro del escritor checo debería ser un best seller en nuestro país. El congresista sostuvo que en Paraguay, las transformaciones son tan grotescas porque pasamos de los abrazos de amigos y los brindis a la satanización en cuestión de horas.

Vale la pena aclarar que, el verdadero relato kafkiano no está solamente en el cambio de humor de los políticos. Esa esencia realmente está en el derrumbe de la narrativa de quienes nos vendieron el cuento del “vamos a estar mejor”.

Hoy vemos al expresidente Santiago Peña tras las rejas, con prisión preventiva, y que se convirtió en monstruo más odiado. En este cuadro de horror institucional, también están el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y exdirectivos del Banco Central, aquellos que debían velar por el dinero de todos, pero hoy enfrentan procesos y cárcel por el escándalo del desaparecido Ueno Bank. El “equipo económico de lujo” mutó, de la noche a la mañana, en una estructura sospechada de subordinar el sistema financiero a los intereses de un conglomerado empresarial.

La crisis provocada por el colapso del Grupo Vázquez es una metamorfosis podrida. Así como el pobre Gregorio Samsa, que despertó convertido en un insecto despreciado, miles de trabajadores honestos de las cerca de veinte empresas vinculadas al grupo, despertaron sin empleo, sin salarios y con sus familias al borde del abismo económico. Son las víctimas inocentes de una fiesta financiera en la que se desviaron fondos públicos y se ingresaban camionadas de dinero en efectivo a escondidas.

Ante la desesperación social, el actual presidente Pedro Alliana anunció un proyecto de ley para auxiliar con unos G. 62.000 millones a estos empleados, bajo la idea de que luego el Estado cobrará esa cuenta a las firmas responsables.

Toda esta situación obliga a que el oficialismo deba mirar con cuidado el espejo de la historia. La política fluye como el agua de un río, pero la impunidad y el saqueo descarado producen metástasis. Si este salvataje tarda o si el pueblo siente que vuelve a pagar con sus impuestos la fiesta de los privilegiados, la metamorfosis será la de una ciudadanía cansada que, consumida por la indignación, terminará devorando a los propios colorados que hoy intentan sostener los escombros del poder.jose.peralta@abc.com.py

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