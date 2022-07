Comentario - La temida KPC. Por: Mariana Ladaga

Las infecciones hospitalarias son tan frecuentes en el hospital central del IPS, que tienen un exclusivo “Pabellón KPC”. Varias denuncias públicas se dieron en estos días respecto a pacientes que fallecieron a causa de esta afección contraída dentro del centro médico, pero lejos de intervenir, el negligente Ministerio de Salud hace como los tres monos: no ve, no oye, no interviene.